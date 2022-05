तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी और चीफ जस्टिस के सामने रखी 3 मांगें, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी शाखा बने

MK Stalin write to PM Modi and CJI on Supreme court: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी शाखा खोलने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही जजों की नियुक्ति में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और राज्यों की भाषा को हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने का अनुरोध किया है.











