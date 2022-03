श्रीलंका के लिए सहायता-सामग्री भेजना चाहते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, PM मोदी से मिलकर की ये पेशकश

Tamilnadu willing to send relief materials to Sri Lanka : श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खत्म हो गया है. इससे वहां डीजल, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों का आयात तक नहीं हो पा रहा है. जनरेटर नहीं चल पा रहे हैं. इससे 13-13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है. कई सरकारी अस्पतालों ने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं. क्योंकि जरूरी दवाएं भी खत्म हो गईं हैं. जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.