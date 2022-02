पढ़िए पूरी कहानी, कैसे राहुल गांधी ने आखिरी मौके पर चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया और सिद्धू को भनक भी न लगने दी

Punjab assembly Election : Rahul Gandhi kept Secret on CM-Pick : राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) पर ही राहुल गांधी ने दांव खेला. उन्हें इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी (CM Candidate of Congress) घोषित कर दिया. और दिलचस्प ये कि ऐसा करते वक्त उन्होंने आखिरी वक्त तक चन्नी के प्रतिद्वंद्वी नवजोत सिंह सिद्धू (Navajot Sindhu Siddhu) को इसकी भनक भी न लगने दी.