नए मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ केस में आई कमी, सरकार की आमदनी में भी इजाफा

The Motor Vehicle Rules 2021ः नए मोटर व्हीकल नियम (The Motor Vehicle Rules 2021) की वजह से न केवल ड्रिंक एंड ड्राइव केस (Drink And Drive Cases) में कमी आई है, बल्कि सरकार की आमदनी में इजाफा भी हुआ है. हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक नए वोटर व्हीकल नियम के तहत 2,104 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. साथ ही साल 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है.