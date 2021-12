महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू, शादी में 100 लोगों को इजाजत, पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र में आज से ही नाइट कर्फ्यू (Maharashtra Night Curfew) लगा दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन (New Guideline of Coronavirus) में कहा गया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. लुधियाना की जिला अदालत में गुरुवार को हुए ब्लास्ट (Ludhiana Court Blast) में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है. मारे शख्स की पहचान पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में हुई है जिसका नाम गगनदीप सिंह (Gagandeep Singh) था. चीन के केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग ने एक बयान में कहा कि शीआन में 26 लोगों को ‘अच्छा काम नहीं करने’ के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है. हालांकि उन्‍होंने सजा के बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं दी है. पढ़िए देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

विधानसभा चुनावः उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा

उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक को भी हरक सिंह रावत बीच में ही छोड़ कर निकल गए थे और बाद में उनके इस्तीफे की खबर आई. हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर के साथ ही उमेश शर्मा काउ के भी बीजेपी के विधायक पद से इस्तीफा देने की खबर है. इससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी से विधायक यशपाल आर्य ने इस्तीफा देकर पाला बदल लिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

इमरान खान को भारत में कहा जाता है कठपुतली, जानें नवाज शरीफ ने ऐसी बात क्यों कही?

पाकिस्तान (pakistan) के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (nawaz sharif) ने प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा है कि क्रिकेटर से राजनीति में आए इमरान को भारत में ‘कठपुतली’ नेता कहा जाता है, क्योंकि उन्हें 2018 में शक्तिशाली सेना द्वारा सत्ता में लाया गया था. शरीफ अभी लंदन में हृदय रोग का इलाज करा रहे हैं. उन्होंने बृस्पतिवार को लाहौर में आयोजित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की एक बैठक को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पीयूष जैन के बाद कन्नौज के एक और इत्र व्यापारी पर आयकर विभाग का छापा

शहर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के काले धन पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल ही रही थी कि इस बीच एक और व्यापारी पर छापे की कार्रवाई हो गई. खबर के अनुसार इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के यहां छापा पड़ा है. अचानक पड़े इस छापे से व्यापारी सकते में है. बताया जा रहा है टीम ने रानू के घर को अंदर से बंद कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है. उधर, पीयुष जैन के घर पर अब भी डीजीआई के अधिकारी मौजूद हैं और वहां भी कार्रवाई चल रही है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ओमिक्रॉन का खौफ!, MP और UP के बाद हरियाणा-गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू, जानें गाइडलाइंस

देश के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 News Variant) तेजी से अपने पैर फैला रहा है. ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर से कई राज्यों में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने कोविड की तीसरी लहर (Covid-19 Third Wave) की संभावना को भी तेज कर दिया है. एमपी और यूपी के बाद ओमिक्रॉन संक्रमण के चलते अब गुजरात (Omicron in Gujarat) और हरियाणा सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Haryana) को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Google पर 9.8 करोड़ डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना, लेकिन क्यों? जानिए वजह

मॉस्को की एक अदालत ने अवैध सामग्री को हटाने में बार-बार विफल होने पर शुक्रवार को गूगल (Google) पर अभूतपूर्व भारी जुर्माना लगाया. रूसी अधिकारियों ने विदेशी तकनीकी दिग्गज पर दबाव डाला था, लेकिन उसका पालन नहीं होने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया. टेलीग्राम पर अदालत की प्रेस सर्विस ने कहा कि अमेरिकी फर्म पर 7.2 बिलियन रूबल, (9.8 करोड़ डॉलर, 8.6 करोड़ यूरो) का जुर्माना लगाया गया. रूस ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर अपनी सामग्री को ठीक से मॉडरेट न करने और देश के मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Jaisalmer में सेना का मिग-21 हुआ क्रैश, DNP एरिया में हुआ हादसा, पायलट की मौत

जैसलमेर में शुक्रवार शाम वायुसेना का मिग-21 क्रैश हो गया. घटना सम थाना क्षेत्र के बीदा गांव की बताई जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी, गोडावण ब्रीडिंग सेंटर सुदासरी के पास विमान क्रैश हुआ है. हादसे में पायलट की मौत हो गई. जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेन्स की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं. बिदा गांव सम सेंड ड्यून्स से लगभग 16 किमी दूर है. सूत्रों के मुताबिक जिस जगह फाइटर जेट गिरा है, वह पाक बॉर्डर के पास है. जानकारी के मुताबिक यह एरिया सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पाकिस्तान से आई एक फ्लाइट बनी चीन में लॉकडाउन का कारण, जानें पूरा मामला

चीन (china) ने लगातार बढ़ रहे कोविड (covid) के प्रकोप और इसके कारण सबसे बड़े शहरों में से एक शीआन में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर अपने अधिकारियों को सजा सुना दी है. यहां हुए कोरोना विस्‍फोट के पीछे पाकिस्‍तान से आई एक उड़ान को जिम्‍मेदार माना गया है. चीन के केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग ने एक बयान में कहा कि शीआन में 26 लोगों को ‘अच्छा काम नहीं करने’ के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है. हालांकि उन्‍होंने सजा के बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध की हुई पहचान, पंजाब पुलिस में था कार्यरत

लुधियाना की जिला अदालत में गुरुवार को हुए ब्लास्ट (Ludhiana Court Blast) में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है. मारे शख्स की पहचान पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में हुई है जिसका नाम गगनदीप सिंह (Gagandeep Singh) था. इसके साथ ही पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि गगनदीप ड्रग्स केस मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. उसे ड्रग्स प्रकरण (Drugs Case) में दो साल की जेल की सजा भी हुई थी और वह इसी साल जेल से बाहर आया था. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू, शादी में 100 लोगों को इजाजत, जानें नई गाइडलाइन

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र में आज से ही नाइट कर्फ्यू (Maharashtra Night Curfew) लगा दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन (New Guideline of Coronavirus) में कहा गया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों (Corona rules) का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

सुष्मिता से ब्रेकअप के बाद निशाने पर रोहमन, यूजर बोले- ‘उनके अहसान मत भूलना’

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के फैंस रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ उनके ब्रेकअप से काफी दुखी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी थी कि अब उनके और रोहमन शॉल के रास्ते अलग हो गए हैं (Sushmita Sen Rohman Shawl Breakup), लेकिन दोनों अब भी एक-दूसरे के टच में हैं और अच्छे दोस्त बने रहेंगे. सुष्मिता सेन का यही पोस्ट रोहमन शॉल ने भी रीपोस्ट किया है. जिस पर एक्ट्रेस के फैन प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस ब्रेकअप को लेकर दुख भी जाहिर कर रहे हैं. वहीं, कई रोहमन को भी निशाने पर ले रहे हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर