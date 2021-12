Today top news 23 dec 2021: कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) के कारण मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. इस किताब में हिंदु धर्म और हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आतंकी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस से की है. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया जिले के एक आवासीय स्कूल के कम से कम 29 छात्रों मेंकोरोना वायरस से संक्रमण (Coronavirus Cases) की पुष्टि हुई है. बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक, नोरा के ड्राइवर ने जब एक ऑटो को टक्कर मारी, तब लोगों को बीच सड़क पर उनका कॉलर खींचते हुए देखा गया. एक्ट्रेस के ड्राइवर ने जब ऑटोवाले को 1000 रुपये दिए, तब उन्हें वहां से जाने दिया गया.