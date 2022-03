आज आएगा हिजाब मामले पर फैसला, जानें देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें

नई दिल्‍ली. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High court) मंगलवार को हिजाब विवाद में फैसला सुनाएगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया था. वहीं भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत पर बल देते हुए सोमवार को यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत का आह्वान किया.

1. क्या छात्राओं को हिजाब में क्लास करने की इजाजत मिलेगी? कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज

बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट मंगलवार को हिजाब विवाद में फैसला सुनाएगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया था, जिसने बीते 25 फरवरी को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी वकीलों से लिखित दलीलें जमा करने को कहा था. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. भारतीय कबड्डी खिलाड़ी की मैच के दौरान गोली मारकर हत्‍या, टूर्नामेंट में हुई अंधाधुंध फायरिंग

नई दिल्‍ली. इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल ( Sandeep Nangal) की सोमवार को एक मैच के दौरान गोली मारकर हत्‍या कर दी गई है. जालंधर के मल्लियां गांव में चल रहे एक कबड्डी कप के दौरान अज्ञात हमालवरों ने शाम 6 बजे के करीब इस खिलाड़ी की हत्‍या कर दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप के सिर और सीने पर करीब 20 राउंड फायरिंग की गई. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. COVID-19: कितना घातक है ओमिक्रॉन का ‘स्टील्थ वेरिएंट’, जो बन सकता है कोरोना की अगली लहर की वजह

नई दिल्ली. दुनिया के कई देशों में जीवन सामान्य होने के बीच कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों में राहत दे दी गई है, तो वहीं एशिया में संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो मुमकिन है कि दुनिया कोविड-19 की एक नई लहर जल्द ही देखेगी. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ ही कई वैज्ञानिक पहले भी इसकी चेतावनी देते रहे हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन और रूस एक-दूसरे से सीधी बातचीत करें, UNSC में भारत ने कहा

नई दिल्ली. भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत पर बल देते हुए सोमवार को यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बोलते हुए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रवींद्र ने कहा कि भारत का मानना ​​​​है कि संघर्ष का कोई भी स्थायी समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. UP MLC Election: BJP ने तय कर लिए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, जानें कब जारी होगी लिस्ट

संकेत मिश्रा, लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Election) में जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस चुकी है. भाजपा की नजर स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से नौ अप्रैल को होने वाले राज्य विधान परिषद (UP MLC Election 2022) की 36 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने की होगी. माना जा रहा है कि आज लखनऊ में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. Delhi Violence: हिंसा भड़काने की आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को मिली जमानत

नई दिल्ली. फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा मामले में कोर्ट ने आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी है. इशरत पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में हिंसा के दौरान मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई. इस आरोप में इशरत सहित कई अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथा अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इससे पहले इशरत को जून 2020 में शादी करने के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. गौरतलब है कि इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. कौन होगा गोवा का अगला CM? इन 3 कारणों से नाम के ऐलान में देरी, दुविधा में बीजेपी नेतृत्व

नई दिल्ली: गोवा का मुख्यमंत्री (Goa CM) कौन होगा? इस सवाल के जवाब पर सस्पेंस बरकरार है. विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में बीजेपी को बहुमत से सिर्फ एक सीट कम मिली है. हालांकि राज्य की 40 विधानसभा सीट (Assembly Seat) में से 20 सीट पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनना तय है लेकिन अब तक सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. 25 करोड़ बकाया रखना पड़ा महंगा, अब सील होगा वेव ग्रुप का ऑफिस, जानें क्या है तैयारी

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन लगातार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अब वेव मेगा ग्रुप से बकाया वसूलने के लिए कार्यालय को सील करने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है. इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार के नेतृत्व में गठित राजस्व विभाग की टीम को दी गई है. इनसे बकाया वसूलने के लिए पहले ही आरसी जारी की जा चुकी है. एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता के नेतृत्व में वेव मेगा ग्रुप और उन्हीं के उप्पल चढ्ढा ग्रुप पर करीब 25 करोड़ के बकाए की आरसी हैं, जिनके कार्यालय को सील करने के तैयारी है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. कोर्बेवैक्स: 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भारत की पहली RBD प्रोटीन कोरोना वैक्सीन; जानें अहम बातें

नई दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि देश में 12 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण 16 मार्च से शुरू होगा.’ इसके साथ ही देश में अब 60 से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक दी जाएगी. पहले इस आयुवर्ग के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही यह खुराक दी जा रही थी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. UP Election Result: अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले- जनता BJP की भय-भ्रम की राजनीति का शिकार हो गई

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्‍होंने सोमवार को कहा कि इस पार्टी की छल कपट की सियासत के चलते राजनीति की शुचिता खतरे में पड़ गई है.सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में आरोप लगाया कि ‘राजनीति की शुचिता’ भाजपाई छल-छद्म की राजनीति के चलते संकट में पड़ गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)