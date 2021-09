किसानों ने किया भारत बंद, आनंद गिरि को 7 दिन की रिमांड, जानें टॉप 10 खबरें

नई दिल्‍ली. केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों (Farm law) के खिलाफ सोमवार को विभिन्न किसान यूनियन (Kisan Union) के 10 घंटे के भारत बंद के कारण देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से हरियाणा (Haryana),(Punjab) पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित रहा. विभिन्न ट्रेनों के रद्द होने और राजमार्ग व प्रमुख सड़कों के बंद होने से हजारों यात्री फंसे रहे. महंत नरेंद्र गिरि मौत के बाद गिरप्तार आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के 7 दिन की रिमांड मंजूर की है.

1. उत्तर से दक्षिण भारत तक कितना असरदार रहा किसानों का भारत बंद, जानें 10 घंटे की पूरी डिटेल्स

केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ सोमवार को विभिन्न किसान यूनियन (Kisan Union) के 10 घंटे के भारत बंद के कारण देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से हरियाणा (Haryana),(Punjab)पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित रहा. विभिन्न ट्रेनों के रद्द होने और राजमार्ग व प्रमुख सड़कों के बंद होने से हजारों यात्री फंसे रहे. सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए. इनमें किसी के घायल होने या गंभीर झड़पों की कोई खबर नहीं आई. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. Mahant Suicide Case: सीबीआई को मिली आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड

महंत नरेंद्र गिरि मौत के बाद गिरप्तार आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के 7 दिन की रिमांड मंजूर की है. सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है. बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. UP Cabinet: जितिन प्रसाद को मिला टेक्निकल एजुकेशन, जानें किसको मिला कौन सा मंत्रालय

विधानसभा चुनाव से करीब चार महीने पहले हुए योगी सरकार (Yogi Government) के मंत्रिमंडल ​विस्तार (Cabinet Expansion) के बाद सभी नए मंत्रियों को विभागों का आवं​टन कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल हुए जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग का दायित्व प्रदान किया गया है. पहले ये विभाग कमला रानी वरूण के पास था. राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्‍व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्‍याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्‍याण विभाग, राज्य मंत्री दिनेश खटीक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व सौंपा गया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. Bihar: कांग्रेस का ‘हाथ’ थामने को तैयार कन्हैया कुमार CPI दफ्तर से निकाल ले गए AC

सीपीआई नेता और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में जाने की बात लगभग पक्की हो जाने के बाद उन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. कन्हैया के द्वारा सीपीआई दफ्तर (CPI Office) से AC (एयर कंडीशनर) निकाल कर ले जाने की बात ने तूल पकड़ लिया है. पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामने से पहले पटना (Patna) के सीपीआई कार्यालय अजय भवन में अपने द्वारा लगाया AC निकाल कर ले गए हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. RBI ने एक और सहकारी बैंक पर ठोका 79 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्‍यों लगाई Penalty

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक (Apna Sahakari Bank) पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अपना सहकारी बैंक पर नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) वर्गीकरण समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माने (Penalty) की कार्रवाई की गई है. आरबीआई ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चलता है कि उसने एनपीए कैटेगराइजेशन, मृतक के जमा के चालू खातों में मौजूद राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान नहीं करने और सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के कारण लगने वाले शुल्क जैसे नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो ने की ममता बनर्जी की तारीफ, कांग्रेस से दिया इस्तीफा

गोवा में विधानसभा चुनाव (Goa Assembly Election 2022) से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. यहां के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता लुइज़िन्हो फलेरो (Luizinho Faleiro) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों की मानें तो लुइज़िन्हो-फलेइरो ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. कांग्रेस नेता ने बीते दिनों ममता की तारीफ की थी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर अंडे से हमला, प्रदर्शनकारी ने लगाए ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को उस वक्त एक प्रदर्शनकारी से मामूली धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ गया, जब वे सोमवार को लियोन शहर में फ्रांसीसी भोजन बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान वह प्रदर्शकारी Vive la Revolution का नारा लगा रहा था, जिसका हिंदी में मतलब होता है ‘इंकलाब जिंदाबाद’. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. IPL 2021: जेसन रॉय की पारी संजू सैमसन पर भारी, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हरायासफेद बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनरों में से एक जेसन रॉय का जलवा इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL 2021) के 40वें मैच में देखने को मिला. जेसन रॉय (Jason Roy) ने सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए डेब्यू करते हुए शानदार अर्धशतक ठोका और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई. राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए लेकिन जेसन रॉय और विलियमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी ने हैदराबाद को इस सीजन की दूसरी जीत दिला दी. टीम ने लक्ष्य को 18.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. टाइगर श्रॉफ-तारा सुतारिया ने धमाकेदार पोस्टर के साथ किया ‘हीरोपंती 2’ के रिलीज डेट का ऐलान, देखें पोस्ट

महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से थियेटर (Maharashtra theatre) खुलने का साथ ही कई बड़ी फिल्मों के मेकर्स ने अपनी-अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. बॉलीवुड में जश्न का माहौल है. महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुलने की खबर सामने आते ही, फिल्म मेकर्स ने अपनी कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट (Bollywood movies release date) का ऐलान कर दिया है. इसी कड़ी में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की फिल्म ‘हीरोपंती 2’ (Heropanti 2) का नाम भी शामिल है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. US: 5 साल लंबे संघर्ष के बाद सिख अफसर को मिली पगड़ी पहनने की इजाजत

अमेरिकी सेना (US Army) में कार्यरत एक सिख अफसर को पांच साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद अब अपनी पगड़ी पहनने की इजाजत मिल गई है. US Marine Corps. के लेफ्टिनेंट सुखबीर तूर (Lt. Sukhbir Toor) अब रोजाना की ड्यूटी के दौरान पगड़ी (Turban) पहन सकेंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)