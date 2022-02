नई दिल्‍ली. भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के भाई हृदयनाथ मंगेशकर (Hridaynath Mangeshkar) ने रविवार शाम को शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला को मुखाग्नि दी और इसी के साथ वे पंचत्तव में विलीन हो गईं. लता मंगेशकर (92) का रविवार को मुम्बई में निधन हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks to the President Address) पर सवालों के जवाब देंगे. पीएम मोदी शाम को लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. पढ़ें देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें…

1. भारत रत्न लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, भाई ह्रदयनाथ मंगेशकर ने दी मुखाग्निमुंबई. भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के भाई हृदयनाथ मंगेशकर (Hridaynath Mangeshkar) ने रविवार शाम को शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला को मुखाग्नि दी और इसी के साथ वे पंचत्तव में विलीन हो गईं. लता मंगेशकर (92) का रविवार को मुम्बई में निधन हो गया. उनके महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. भारतीय सिनेमा की महान पार्श्व गायिकाओं में शामिल मंगेशकर ने वर्ष 1942 में 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. Parliament: आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सवालों के जवाब देंगे पीएम मोदीनई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks to the President Address) पर सवालों के जवाब देंगे. पीएम मोदी शाम को लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से संसद के बजट सत्र में लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई के समय को बदला गया है. राज्यसभा अभी सुबह 10 बजे से शुरू होती है जबकि वहीं लोकसभा की कार्रवाई शाम को शुरू होती है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. चन्नी को कमान, सिद्धू को नसीहत! राहुल गांधी ने इस तरह लिया पंजाब की राजनीति से जुड़ा अहम फैसलालुधियाना: पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) इन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा थी लेकिन पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा जताया और उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) के लिए सीएम फेस बनाया. हालांकि कांग्रेस के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था. लुधियाना में वर्चुअल रैली के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करने से पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि नेता 10-15 दिनों में पैदा नहीं होते हैं, नेता टीवी की बहस में शामिल होने से नहीं बनते हैं. अपनी इन बातों के जरिए राहुल गांधी ने इशारों-इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत दे डाली. हालांकि राहुल गांधी ने बताया कि यह उनका फैसला नहीं था. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. कोरोना से लड़ाई में शामिल हुआ एक और हथियार, देश में लगेगी सिंगल डोज वाली स्पूतनिक लाइट वैक्सीननई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जारी लड़ाई में तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच देश को एक और नया हथियार मिल गया है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सिंगल खुराक वाली स्पूतनिक लाइट वैक्सीन (Sputnik Light COVID-19 vaccine) को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है. DGCI की ओर से स्पूतनिक लाइट (Sputnik Light Single Dose vaccine) को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी पाने वाली वैक्सीन की संख्या नौ पहुंच गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. PICS: शाहरुख खान से आमिर खान तक, लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने नम आंखों से पहुंचे थे ये सितारेलता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन से न सिर्फ बॉलीवुड सितारे, बल्कि पूरा देश आज सदमे में है. आज शाम लगभग 7 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया. इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और आमिर खान सहित के कई सितारे अपने नम आंखों के साथ वहां लता दीदी के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. UP Election : BJP ने जारी की प्रत्‍याशियों की एक और लिस्‍ट, अमेठी से संजय सिंह तो दयाशंकर सिंह को यहां से मिला टिकटलखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रत्‍याशियों की एक और लिस्‍ट जारी कर दी है. पार्टी की इस लिस्‍ट में 45 लोगों के नाम हैं. भाजपा ने अमेठी से राजा डॉ. संजय सिंह (Raja Dr. Sanjay Singh) पर दांव खेला है, तो योगी कैबिनेट की मंत्री स्‍वाति सिंह के पति और यूपी भाजपा उपाध्‍यक्ष दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) को बलिया नगर सीट से मैदान में उतारा है. इसके अलावा भाजपा ने बलिया की बैरिया सीट से अपनी बयानबाजी के कारण चर्चा में रहने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटा है. अब बैरिया से बलिया नगर के विधायक आनंद स्‍वरूप शुक्‍ला लड़ेंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. UP Election: निषाद पार्टी ने तीन और अपना दल ने दो प्रत्‍याशियों का किया ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकटलखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए भाजपाके सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल (एस) ने अपने प्रत्‍याशियों की एक और लिस्‍ट जारी कर दी है. निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने तीन और अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने दो कैंडिडेट का ऐलान किया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. स्पर्म देने का देश में कोई कानून नहीं, अस्पताल ने HC में दिया हलफनामा, जानें क्या है पूरा मामला?दिल्ली. अपने बेटे के संरक्षित स्पर्म लेने की आस लगाए बैठे माता पिता की मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं. कुछ दिनों पहले स्पर्म संरक्षण को लेकर चर्चा आया मामले में अब सर गंगाराम हॉस्पिटल (Sir Gangaram Hospital) ने अपना पक्ष रखा है. हॉस्पिटल के अनुसार अनमैरिड डेड मेल के सुरक्षित स्पर्म के सैम्पल को फैमिली या पैरेंट्स का देने का देश में कोई कानून नहीं है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. Covaxin और Covishield के मिश्रण से बूस्टर वैक्सीन तैयार करेगा भारत बॉयोटेक, जानें डिटेल्सनई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) से भारत में कोविड की तीसरी लहर (Covid Third Wave) सामने आई. इस लहर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला लेकिन राहत की बात यह रही कि हालात डेल्टा वेरिएंट की तरह खराब नहीं हुए. संक्रमण से लड़ने के लिए भारत में भी बूस्टर वैक्सीन (Booster Vaccine) लगाई जा रही है. इस बीच भारत बायोटेक ( Bharat Biotech Booster Vaccine) ने अपनी आगामा बूस्टर वैक्सीन जो कि एक इंट्रानेजल वैक्सीन (Bharat Biotech intranasal vaccine)होगी को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है. कंपनी के अनुसार भारत बायोटेक अपनी बूस्टर वैक्सीन को कोविडशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin) के मिश्रण से तैयार करेगी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. अजमेर शरीफ दरगाह में PM मोदी की ओर से नकवी ने पेश की ‘चादर’, बोले- अनेकता में एकता है भारत की पहचानजयपुर. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने रविवार को अजमेर के दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से ‘चादर’ पेश की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूफियों की सोच, संतों के संस्कार और समाज के समावेशी सशक्तीकरण का संकल्प ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का मजबूत मंत्र है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)