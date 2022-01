नई दिल्‍ली. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची (BJP First Candidate List) सामने आने होने का सिलसिला जारी है. आज भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (UP BJP Candidates List 2022) जारी कर दी है. वहीं बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में जमकर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है. पढ़ें टॉप 10 खबरें…

1. BJP Candidate List: यूपी चुनाव के लिए BJP की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी, कौन-कहां से लड़ेगा चुनाव, देखें 107 उम्मीदवारों की पूरी LIST

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (bjp candidate list) ने पहले चरण के 57 और दूसरे चरण के 38 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. इससे पहले बसपा, कांग्रेस, सपा-रालोद गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की पहल सूची जारी कर दी है. पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. UP Chunav: BSP ने पहली लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला बड़ा दांव, जानें किसे कहां से दिया टिकट

बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में जमकर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है. बसपा ने पहले चरण के मतदान को लेकर पश्चिमी यूपी में 25 फ़ीसदी से ज्यादा टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया है. बसपा की ओर से आज जारी 53 उम्मीदवारों की सूची में 14 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, यानी 26 फीसदी. खास बात यह है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के तीन मुस्लिम प्रत्याशियों के सामने बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा है. यह सीटें हैं धौलाना, कोल और अलीगढ़. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. दिल्ली में 60% से अधिक ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, स्टडी में खुलासा

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनो वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) से संक्रमित 60 प्रतिशत से अधिक लोगों का कोई यात्रा इतिहास या अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से संपर्क नहीं था, जो यह बताता है कि ओमिक्रॉन का सामुदायिक प्रसार काफी तेजी से हुआ. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान (Institute of Liver and Biliary Sciences) के अध्ययन में यह बात सामने आई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. तमिलनाडु: जल्लीकट्टू आयोजन में हादसा, बैल के हमले में मालिक की मौत, अब तक 80 लोग घायल

तमिलनाडु में जल्लीकट्टू (Jallikattu) के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस शख्स को उसके ही बैल (Bull) ने सींग से मार डाला. तिरुची जिले के पेरिया सूरियुर में शनिवार सुबह यह हादसा हुआ. राज्य में इस आयोजन के दौरान हुई यह दूसरी मौत है. जल्लीकट्टू के आयोजकों के अनुसार, इस व्यक्ति की पहचान मीनाक्षीसुंदरम के तौर पर हुई है जो कि श्रीग्राम का रहने वाला था. दरअसल श्रीग्राम आयोजन से पहले बैल को लेकर आ रहा था कि अचानक बैल भड़क गया और उसने इस शख्स को मार दिया. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. बिहार में शराबबंदी पर अब BJP ने उठाया सवाल, शराबबंदी कानून को बताया हास्यास्पद

बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने (Hooch Tragedy) वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. गोपालगंज (Gopalganj) के बाद अब नालंदा (Nalanda) जिले में शराब से मौत का मामला सामने आया है. शनिवार को यहां जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई है जबकि कुछ अन्य गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं. इस मामले पर अब बिहार में सियासत (Bihar Politics) शुरू हो गई है. बीजेपी ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. दिल्‍ली में कोरोना से मरने वाले ज्‍यादातर कैंसर या हार्ट पेशेंट, अब सरकार ने दिया ये आदेश

पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोत्‍तरी हुई है. हालांकि पिछले दो दिनों में सर्वाधिक मामलों से कुछ कम मामले भी दर्ज हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा भी अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है. राजधानी में कोरोना से मरने वाले ज्‍यादातर लोगों में कोमोरबिड मरीज (Comorbidities) शामिल हैं लिहाजा दिल्‍ली सरकार ने इन मरीजों के इलाज के लिए नया आदेश जारी किया है. राज्‍य सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्‍ली में दिसंबर के आखिरी सप्‍ताह से लेकर जनवरी के शुरुआत के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना से 70 मौतें हुई हैं. इनमें अधिकांश कैंसर (Cancer), दिल (Heart) या लिवर (Liver) की बीमारी से जूझ रहे मरीज शामिल हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. weather updates: दिल्‍ली में बनी रहेगी ठंड, कोहरा और शीत लहर, उत्‍तर भारत में भी बदलाव नहीं

शुक्रवार की तरह शनिवार को भी दिल्‍ली में शीत लहर (Cold wave) और कोहरा बना रहा. यहां अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री रहा. रविवार को भी ऐसा मौसम बना रहेगा. सफदरजंग वेधशाला, जिसे शहर का आधिकारिक मार्कर माना जाता है, का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी तरह उत्‍तर भारत में मौसम यथावत बना रहा. यहां पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरा और शीत लहर के कारण जन जीवन प्रभावित रहा. पर्वतीय इलाकों में भी ठंड और शीत लहर बनी रही, वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री का लिखा नाम, जानिए- क्या कहा

Virat Kohli mentioned MS Dhoni and Ravi Shastri: विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है यानी अब वह किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया का नेतृत्व नहीं करेंगे. विराट ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने इस पोस्ट में केवल 2 ही शख्स का नाम लिखा- एक पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. Big News: महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरफ्तार, नगर कोतवाली में समर्थकों का हंगामा

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जितेंद्र नारायण त्‍यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद अनशन पर बैठे थे. गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने नगर कोतवाली में हंगामा किया. गौरतलब है कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नरसिंहानंद आरोपी हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. Assembly Election: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, यूपी समेत 5 राज्‍यों में रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी

चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी और पंजाब समेत पांच राज्‍यों में होने वाले चुनावों में राजनीतिक रैलियों और रोड शो (Political Rally Ban) पर जारी पाबंदी को एक और हफ्ते बढ़ा दी है. पहले यह पाबंदी आज यानी 15 जनवरी तक जारी थी, लेकिन अब राजनीतिक दल 22 जनवरी तक रैली और रोड शो नहीं कर सकेंगे. हालांकि राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग ने इनडोर सभाओं वाली जगहों पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के साथ मीटिंग आयोजित करने की अनुमति दे दी है. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गयी है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)