नई दिल्‍ली. राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1 मौत भी हुई है. दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर बीते करीब 5 महीने में सबसे ज्यादा है. वहीं देशभर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार (Central Government) आज से देशव्यापी सुशासन सप्ताह (Good Governance Week) कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है. यहां जानिये देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें…

1. दिल्ली में 5 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटे में आए 107 नए केस; 1 की मौत

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1 मौत भी हुई है. दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर बीते करीब 5 महीने में सबसे ज्यादा है. इस बात ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. इससे पहले 8 जुलाई को 93 केस आए थे और 30 जून को पॉजिटिविटी दर 0.15 फीसदी थी. अब भी पॉजिटिविटी दर 0.15 फीसदी है. कोरोना के कारण अब तक 25,100 लोगों की मौत हो चुकी हैं. वहीं राज्य में 475 सक्रिय मरीज हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. देशभर में आज से होगी ‘सुशासन सप्ताह’ की शुरुआत, 10 लाख लोगों की शिकायतों का होगा समाधान

देशभर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार (Central Government)आज से देशव्यापी सुशासन सप्ताह (Good Governance Week) कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है. देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ‘अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है. इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है. इसलिए इस कैंपेन को ‘प्रशासन गांव की ओर’ टाइटल दिया गया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. ओमिक्रॉन से बिगड़ सकते हैं हालात, AIIMS निदेशक बोले- तैयार रहें लेकिन आशा करें ब्रिटेन जैसी न हो स्थिति

कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid New Variant Omicron) ने दुनिया के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है. ओमिक्रॉन (Omicron Latest Update) की वजह से कोविड (Covid-19) के मामलों में बड़ा उछाल भी आया है जिससे कोविड की तीसरी लहर (Covid Third Wave) का खतरा भी पैदा हो गया है. भारत में 150 से अधिक ओमिक्रॉन (Omicron in India) के मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (AIIMS Delhi) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने रविवार को ओमिक्रॉन को लेकर एक चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए भारत को मजबूत तैयारी रखनी चाहिए लेकिन हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि ब्रिटेन की तरह यहां हालात खराब न हो. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. Video: बेअदबी मामले पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, बोले- दोषियों को फांसी पर लटकाना चाहिए

पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Elections 2022) के कुछ ही महीने बचे हैं. चुनाव से पहले राज्य में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी (Guru Granth Sahib Sacrilege Incident) के मामलों ने राज्य के माहौल को गर्म कर दिया है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पवित्र स्थल पर बेअदबी के प्रयास की कठोर निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. राज्य कांग्रेस प्रमुख मलेरकोटला में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. महाराष्ट्र: गांव के 200 से अधिक पिल्लों को मारने वाले दो बंदर शिकंजे में, जानिए कैसे पूरी प्लानिंग से करते थे काम

महाराष्ट्र के बीड जिले में वन विभाग ने दो बंदरों को पकड़ा. गत कुछ महीनों के दौरान ये बंदर कुछ पिल्लों को कथित तौर पर अपने साथ ले गए और उन्हें पेड़ों या छतों पर रख देते थे. इसमें कुछ पिल्लों की वहां बिना भोजन या वहां से नीचे गिरने से मौत हो गई. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. अधिकारियों ने बताया कि इन बंदरों को शनिवार को पकड़ा गया और उन्हें उनके प्राकृतिक प्रवास में स्थानांतरित किया गया. लावूल गांव के एक निवासी ने दावा किया कि ये दो बंदर कम से कम 200 पिल्लों को कथित तौर पर उठा ले गए जिससे उनकी मौत हो गई. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. जीतन राम मांझी के बयान से गर्माई बिहार की राजनीति, BJP नेता ने समझाया ‘ब्राह्मण’ होने का मतलब

पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के ब्राह्मणों पर दिए आपत्तिजनक बयान से बिहार की सियासत (Bihar Politics) गर्मा गई है. तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर मांझी पर हमला बोला है और उन्हें नसीहत दी है कि वो भविष्य से कभी इस तरह के बयान न दें. लेकिन बिहार बीजेपी (Bihar BJP) के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने इससे हट कर 11 बिंदुओं को सिलसिलेवार लिख कर जीतन राम मांझी को यह बताने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों का समाज को एक साथ जोड़े रखने में बड़ा योगदान है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. महाराष्ट्र में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा! 6 और नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 हुई

कोरोना वायरस (Coronavirus) की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. पूरे देश में सबसे अधिक ओमिक्रॉन (Maharashtra Omicron Cases) के मामले इसी राज्य से अब तक सामने आए हैं. रविवार को महाराष्ट्र में कोविड (Covid19 in Maharashtra) के नए वेरिएंट के छह और नए मामलों की पुष्टि हुई. अब तक राज्य में 54 लोग ओमिक्रॉन (Omicron Latest News) से ग्रसित पाए गए हैं. राहत की बात यह है कि अब तक 38 लोगो की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. गुरुग्राम: खुले में नमाज को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद का CM मनोहर लाल खट्टर पर पलटवार, कही ये बात

गुरुग्राम में खुले में नमाज़ पढ़ने (Open Namaz in Gurugram) को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब (Mohammad Adeeb) का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि CM मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) द्वारा 37 जगहों की अनुमति को कैंसिल करना तर्क संगत नहीं है. हमें इबादत से रोकना जायज़ नहीं है. गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल नमाज़ मामले को लेकर कोर्ट लेकर जाएगी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. पंजाबः पुलिस का दावा कपूरथला में बेअदबी नहीं, कई हिरासत में; लोगों ने हाईवे किया जाम

कपूरथला में हुई कथित बेअदबी (alleged sacrilege in Kapurthala) के मामले में युवक की मोबलिंचिग (mob lynching) को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. जिसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. कपूरथला के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख (SSP Harkamalpreet Singh Khakh) ने निजामपुर (Nizampur) में हुई कथित बेअदबी के मामले को नकारते हुए इसे प्राथमिक जांच (preliminary investigation) में चोरी की घटना के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में कोई पन्ने फटे हुए नहीं मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि युवक चोरी के अंदेशे से वहां घुसा था. इसके बाद जब पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप किया तो इलाके के लोगों ने कपूरथला हाईवे (Kapurthala highway) को जाम कर दिया है. पुलिस का कहना है कि यह सीधे तौर पर हत्या का केस है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. Jammu Kashmir: श्रीनगर के हरवान में सुरक्षाबलों ने लश्कर के शीर्ष कमांडर सैफुल्ला को किया ढेर

जम्मू कश्मीर में फैली आतंवाद (Terrorism in Jammu Kashmir) की जड़ों को उखाड़ फेकने के लिए राज्य की पुलिस (Jammu Police) और भारतीय सेना इन दिनों एक साथ मिलकर ऑपरेशन चला रही हैं. इस बीच रविवार को पुलिस और सेना (Indian Army) को एक बड़ी कामयाबी मिली. सेना ने एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba) के शीर्ष कमांडर को मार गिराया. सेना ने आंतकी के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)