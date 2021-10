नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup) के सुपर-12 चरण में पाकिस्तान ने भारतीय टीम (India vs Pakistan) को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया. वहीं मुंबई तट पर एक क्रूज शिप में रेव पार्टी पर छापा मारने और वहां से नशीले पदार्थ मिलने के मामले से जुड़े एक गवाह ने रविवार को आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए कथित तौर पर डील की बात थी .

1. IND vs PAK, T20 World Cup: पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में पहली बार हराया, 10 विकेट से जीतकर रचा इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup) के सुपर-12 चरण में पाकिस्तान ने भारतीय टीम (India vs Pakistan) को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान (IND vs PAK) के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा. पाक ने कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की तूफानी अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. वर्ल्ड कप इतिहास (वनडे और टी20) में पाकिस्तान की भारत पर पहली जीत है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. आर्यन खान मामले में नया ट्विस्ट, NCB पर 18 करोड़ की डील का आरोप; जानें एजेंसी ने क्या कहा

मुंबई तट पर एक क्रूज शिप में रेव पार्टी पर छापा मारने और वहां से नशीले पदार्थ मिलने के मामले से जुड़े एक गवाह ने रविवार को आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए कथित तौर पर डील की बात थी . गवाह, प्रभाकर सेल ने विभिन्न टीवी चैनलों पर खुले तौर पर कहा कि उन्हें एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा है. हालांकि एनसीबी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. सुप्रीम कोर्ट के जज यू यू ललित बोले: गरीबों को मिले न्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दें मुफ्त कानूनी सलाह

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित ने रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं से गरीबों और समाज में हाशिए पर चले गए वर्गों के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न्याय तक गुणवत्तापूर्ण पहुंच मिले. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. तेज प्रताप यादव धरने पर बैठे, कहा- जब तक जगदानंद सिंह को RJD से निकालेंगे नहीं, तब तक पार्टी से मतलब नहीं

पिता लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक जगदानंद सिंह को पार्टी से नहीं निकालेंगे, तब तक हमें राजद से कोई मतलब नहीं है. तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया कि पटना एयरपोर्ट पर उन्हें जगदानंद सिंह ने धकेला है. छात्र युवा राजद के गुंडों के द्वारा भी धकेला गया. जगदानंद सिंह आरएसएस का आदमी है और हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. ISIS में युवकों को करता था भर्ती, NIA ने किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस्लामिक स्टेट के कथित आतंकवादी को मुसलमानों को बहकाकर भर्ती करने और फिर उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. चीन के साथ तनाव, LAC के हालात पर सेना के शीर्ष कमांडरों की आज से चारदिवसीय बैठक

पूर्वी लद्दाख और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगे संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति और वहां की चुनौतियों का भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर (Top Army commanders) समीक्षा करेंगे. चार दिनों तक चलने वाली समीक्षा बैठक सोमवार से शुरू होगी. इस बैठक में एलएसी से जुड़े क्षेत्रों हालात और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना के कमांडर पिछले कुछ हफ्तों में केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकों की हत्याओं और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. Bihar: 3 साल बाद पटना पहुंचे लालू यादव, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए समर्थकों की उमड़ी भीड़

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) ने लगभग तीन साल के बाद बिहार की धरती पर कदम रखा है. रविवार को पटना (Patna) पहुंचने पर लालू यादव के स्वागत में उनके सैकड़ों समर्थक और पार्टी के नेता एयरपोर्ट (Patna Airport) पर पहुंचे थे. लालू के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद बेटी मीसा भारती भी दिल्ली से पटना आई हैं. इस दौरान लालू यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) अन्य लोगों के साथ घेरा बनाकर पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ से उनकी सुरक्षा करते दिखे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा- 100 करोड़ टीकाकरण का दावा ‘झूठा’

शिवसेना (Shiv Sena) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने आरोप लगाया कि देश में कोविड-19 रोधी टीके (Corona Vaccine) की 100 करोड़ खुराक देने का वादा ‘झूठा’ है और पात्र नागरिकों को अब तक 23 करोड़ से ज्यादा खुराक नहीं लगाई गई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) में शनिवार को नासिक (Nashik) में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि वह यह सबूत देंगे कि 100 करोड़ टीकाकरण का दावा ‘झूठा’ है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. जम्‍मू-कश्‍मीर पर भी मंडरा रहा अफगानिस्‍तान संकट का खतरा, CDS रावत ने कहा- तैयार रहना जरूरी

चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि देश को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसके पड़ोस में फैली अस्थिरता के परिणामों से निपटा जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के सत्ता पर काबिज होने के बाद वहां की स्थिति की वजह से जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भी खतरे की आशंका है, लेकिन आंतरिक निगरानी पर काम करके इस खतरे से निपटा जा सकता है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. Bhopal: प्रकाश झा की Ashram 3 पर विवाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर की तोड़फोड़

फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा की अपकमिंग वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा. कार्यकर्ताओं ने फिल्म के शूटिंग यूनिट पर पर तोड़फोड़ की. पुरानी जेल में रास्ते को रोककर की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. प्रकाश झा पर स्याही फेंकी गई. (यहां पढ़ें पूरी खबर)