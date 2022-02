यूपी के 11 जिलों में पहले चरण की वोटिंग आज, पढ़ें देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें

नई दिल्‍ली. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav First Phase Voting) के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को वोटिंग है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के पहले चरण के लिए मतदान (UP First Phase Election) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन में बैठता नहीं हैं मैं उसे क्या जवाब दूं. पढ़ें देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें…

1. UP Election: यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग आज, 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान, जानें सभी खास बातेंउत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav First Phase Voting) के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को वोटिंग है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के पहले चरण के लिए मतदान (UP First Phase Election) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम पांच बजे तक चलेगी. प्रथम चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ईपीआईसी कार्ड के स्थान पर मतदाता मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित वोट डालने के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

2. “जो सदन में सुनने को तैयार नहीं, उसे क्या जवाब दूं”, PM मोदी ने कसा राहुल गांधी पर तंजनई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन में बैठता नहीं हैं मैं उसे क्या जवाब दूं. पीएम मोदी की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उन आरोपों के जवाब में है जिसमें उन्होंने संसद (Parliament) में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि, वह ऐसे व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकते हैं जो सदन में ना सुनता है और ना बैठता है. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

3. IND vs WI: प्रसिद्ध कृष्णा का धमाल, भारत ने दूसरा वनडे जीतकर वेस्टइंडीज को सीरीज में दी मातनई दिल्ली. भारतीय टीम ने बुधवार को सीरीज के दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज (IND vs WI 2nd ODI) को 44 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली. बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 9 विकेट खोकर 237 रन बनाए. मेहमान टीम 46 ओवर में 193 रन पर ऑलआउट हो गई. युवा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने कमाल का प्रदर्शन किया और 9 ओवर में मात्र 12 रन देकर 4 विकेट लिए. सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच शुक्रवार 11 फरवरी को अहमदाबाद के इसी मैदान पर खेला जाएगा. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

4. ब्रिटेन में इस महीने से खत्म हो जाएंगे कोरोना प्रतिबंध, इस फैसले को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने बताई ये वजहलंदन: भारत समेत दुनियाभर में अब कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) के मामलों में गिरावट आने लगी है. ब्रिटेन में कोविड-19 (Covid-19) के घटते मामलों को ध्यान में रखते हुए इस महीने से कोरोना महामारी से जुड़े प्रतिबंधों (Corona Restrictions) को हटा दिया जाएगा. प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने इसकी घोषणा की है. बुधवार को उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह से कम समय के अंदर कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को इंग्लैंड में हटा दिया जाएगा. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

5. लोहिया, जॉर्ज और नीतीश का जिक्र कर पीएम मोदी ने समझाया, नकली और असली समाजवाद का अंतरलखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi News) ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन हैं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में (PM Narendra Modi Interview) पीएम मोदी ने कहा कि मैं जिस नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं वह असल में पूरी तरह से परिवारवाद है. पीएम मोदी ने नकली और असली समाजवादी में अंतर समझाने के लिए राममनोहर लोहिया, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

6. तिरंगे की जगह भगवा? कर्नाटक के मंत्री बोले- भगवा झंडा भविष्य में बन सकता है राष्ट्रीय ध्वजबेंगलुरू: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा (KS Eshwarappa) ने बुधवार को दावा किया कि भगवा झंडा (Saffron Flag) भविष्य में कभी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि तिरंगा (Tiranga) अभी राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। ईश्वरप्पा ने कहा, ‘‘सैकड़ों साल पहले श्री रामचंद्र और मारुति के रथों पर भगवा झंडे थे। क्या तब हमारे देश में तिरंगा झंडा था? अब यह (तिरंगा) हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में निर्धारित है। इस देश का भोजन ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता है।’’ (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

7. कर्नाटक हिजाब विवाद: पाकिस्तान को ओवैसी का करारा जवाब, कहा- अपने काम से काम रखेंनई दिल्ली. कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद (Karnataka Hijab Controversy) के बीच भारत को लेक्चर देने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने करारा जवाब दिया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections) के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पड़ोसियों को अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी. ओवैसी ने कहा कि वो देश जो मलाला की रक्षा नहीं कर सका उसे लड़कियों की शिक्षा पर भारत को उपदेश नहीं देना चाहिए. ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को लड़कियों की शिक्षा पर भारत को लेक्चर नहीं देना चाहिए. मलाला को वहीं गोली मारी गई. वे लड़कियों को सुरक्षा देने में असफल रहे और अब भारत को शिक्षा दे रहे हैं. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

8. JNU: नई VC के आते ही विवाद शुरू, शांतिश्री ने क्यों कहा -मुझे निशाना बनाया जा रहा हैदिल्ली. पिछले दो दिनों से जेएनयू में प्रो. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित का नाम चर्चा में है. उन्हें जेएनयू का नया वाइस चांसलर बनाया गया है. हालांकि अभी अपना पद ग्रहण किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन वे विवादों के घेरे में आने लगी हैं. दरअसल वी​सी शांतिश्री के नाम से बने अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट को लेकर बवाल हो गया है. इस कारण खुद शांतिश्री को इसके लिए सफाई देनी पड़ी है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं…(यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

9. Indian Railway News-अप्रैल से ट्रेनों में खानपान की सर्विस होगी बदली-बदली, होने जा रहे हैं कई बदलावनई दिल्‍ली. अप्रैल के बाद जब आप ट्रेनों में सफर करेंगे तो आपको खानापान की सर्विस (Food Service) बदली हुई नजर आएंगी. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉरपोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई परिवर्तन करने जा रहा है, जिसमें एक से दो माह का समय लग सकता है. आईआरसीटीसी (IRCTC) के अनुसार अप्रैल तक सभी सुविधाएं और बेहतर हो जाएंगी. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)

10. रिसर्च में हिमालय से भी 4 गुना ऊंचे 2 सुपरमाउंटेन की जानकारी मिली, जिसने धरती का किया विकासबचपन से ही हम हिमालय से ऊंचा कभी कुछ मानने को तैयार नहीं रहे हैं, इसलिए अच्छाई से लेकर बुराई तक हम जब किसी बात की विशालता को समझाना चाहते हैं तो हिमालय को ही आधार बनाते हैं. लेकिन विज्ञान का नजरिया हमेशा दूसरी तरफ देखने का होता है. इसी कड़ी में अब वैज्ञानिकों को अध्ययन में पता चला है कि धरती पर हिमालय से चार गुना ऊंचे पहाड़ों की श्रंखला मौजूद थी, जिसका धरती के निर्माण में योगदान रहा है. (यहां पढ़ें टॉप 10 खबरें)