शून्य नहीं होगा कोरोना के केस लेकिन महामारी के अंत की शुरुआत हो सकता है ओमिक्रॉन: एक्सपर्ट्स

Omicron variant could be beginning of end of pandemic: दुनिया के टॉप डॉक्टर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत का कारण बन सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में महामारी रोग की विशेषज्ञ डॉ मोनिका गांधी ने कहा कि, हां, ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की मदद से इस महामारी का अंत होगा. उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट अति संक्रामक है जिसके कारण लोग वैक्सीन लेने के बावजूद दोबारा संक्रमित हो रहे हैं. हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन ना लेने वाले लोगों को भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है. पुणे के इम्युनोलॉजिस्ट डॉ विनीता बल ने कहा कि, जब तक एक बड़ी आबादी के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ इम्युनिटी विकसित नहीं हो जाती तब तक यह वायरस हमारे बीच मौजूद रहेगा.