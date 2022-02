गोवा और उत्तराखंड में आज चुनाव, यूपी में दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर मतदान, पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly elections 2022) का आज दूसरा चरण होने जा रहा है. इसके तहत गोवा (Goa), उत्तराखंड (Uttrakhand) में सभी सीटों और उत्तर प्रदेश (UP) की 55 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है. उत्तराखंड में बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच सीधा मुकाबला है. वहीं गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) भी कांटे का टक्कर दे रही है. यूपी में दूसरे चरण के तहत आज 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है. इधर कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मामलें 50 हजार से नीचे आ चुके हैं. इसलिए देश के कई राज्यों में कोरोना संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी जाने लगी है. देश और दुनिया के 10 बड़ी खबरें आज यहां एक साथ आप पढ़ सकते हैं.

1.Assembly Election: UP, गोवा, उत्तराखंड में आज मतदान, CM धामी, हरीश रावत, आजम खान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य की 55 सीटों के अलावा गोवा (Goa Assembly Election 2022)) तथा उत्तराखंड (Uttarakhand Assembly Election 2022) की सभी विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होगा. इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami), पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान (Azam Khan) प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2.Uttarakhand Election 2022: उत्तराखंड में BJP-कांग्रेस के बीच ‘महामुकाबला’, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव ( Uttarakhand Elections 2022) के लिए आज यानी सोमवार (14 फरवरी) को वोटिंग होगी. इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्‍ठा दांव पर है. कांग्रेस पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के केवल छह महीने बाद पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के सामने सत्ता में वापसी के लिए ‘करो या मरो’ का युद्ध लड़ रही है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

3.UP Chunav: दूसरे चरण का मतदान आज, 55 सीटों पर 78 मुस्लिम कैंडिडेट ठोक रहे ताल, जानें सियासी समीकरण

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के दूसरे चरण के लिए आज यानी सोमवार (14 फरवरी) को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान (Second Phase Voting On Feb 14) होगा. इस चरण में नौ जिलों की 55 सीटों पर भाजपा (BJP), कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) गठबंधन के बीच ‘महामुकाबला’ देखने को मिल रहा है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

4.पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी? अमृतसर के स्थानीय नेता सिद्धू से नाराज, प्रचार अभियान से बनाई दूरी, जानें क्या है वजह

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस (Congress) के अंदर गुटबाजी साफ नजर आ रही है. पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. जहां उनका मुकाबला अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ हैं. सिद्धू ने यहां प्रचार अभियान की कमान लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को सौंपी है. (पढ़ें पूरी खबर)

5.ममता बनर्जी ने BJP के खिलाफ खोला मोर्चा! स्टालिन को फोन कर गैर-भाजपा CMs की बैठक का रखा प्रस्ताव

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने रविवार को कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल की उनकी समकक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का फोन आया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने सभी गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव रखा. स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा, “प्रिय दीदी ममता बनर्जी ने मुझे गैर-बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक मर्यादाओं को लांघने पर अपनी चिंता और पीड़ा साझा करने के लिए फोन किया. उन्होंने विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक का सुझाव दिया.” (पूरी खबर यहां पढ़ें)

6.महाराष्ट्र में नक्सलियों के निशाने पर उद्धव सरकार का यह मंत्री, जानें क्यों मिली धमकी, क्या लिखा है लेटर में

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को नक्सलियों (Naxal) की ओर से कथित तौर पर धमकी मिली है. राज्य के शहरी विकास मंत्री और शिव सेना नेता एकनाथ शिंदे को एक पत्र के जरिए यह धमकी दी गई है. यह खबर सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

7.IPL 2022 मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों के खिलाड़ियों की पूरी लिस्‍ट यहां देखें

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर पैसों की बरसात हुई. नीलामी के दूसरे दिन रविवार (13 फरवरी) को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा जबकि मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर पर आठ करोड़ रुपये खर्च किए जो चोटिल होने के कारण इस सीजन में खेल भी नहीं पाएंगे. टीमों ने भारत के वर्तमान खिलाड़ियों पर बड़ी धनराशि खर्च की जबकि विदेशों के फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों पर अधिक ध्यान दिया. (पढ़ें पूरी खबर)

8.Suresh Raina Fans Trolls Dhoni: रैना को आईपीएल नीलामी में नहीं मिला खरीदार, धोनी को कोसने लगे फैंस

‘मिस्टर आईपीएल ‘ के नाम से फेमस सुरेश रैना (Suresh Raina) को आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में कोई खरीदार नहीं मिला. इससे रैना के फैंस काफी नाराज हैं. टीम इंडिया के पूर्व मध्क्रम के बल्लेबाज रैना को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने रीटेन नहीं किया था. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

9.दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील, आज से विदेश से आने वाले यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी राहत

भारत समेत दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) के घटते मामलों के चलते कोविड-19 (Covid-19) से जुड़े प्रतिबंधों में भी धीरे-धीरे ढील दी जाने लगी है. दिल्ली में 14 फरवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के क्वारंटाइन अवधि में नहीं रहना होगा और ना ही एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट (Covid Test) कराना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए नई संशोधित गाइडलाइंस तैयार की है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

10. Rajasthan में खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या मिली छूट

राजस्थान के गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी है. कोरोना के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेश और निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं. सभी शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू होंगी. पांचवी तक की कक्षाएं खोलने को भी अनुमति मिली है. माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा. ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था जारी रहेगी. (पूरी खबर यहां पढ़ें)