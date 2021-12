बच्चों के टीकाकरण में सिर्फ कोवैक्सीन का होगा इस्तेमाल, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोविड संक्रमण (Covid-19 Infection) के संकट को बढ़ा दिया है. ओमिक्रॉन का असर विश्व भर में दिखने लगा है. भारत समेत कई देशों में कोरोना के मामलों अचानक से तेजी आ गई है. भारत में अब तक 450 से ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले मिले हैं. देश में ओमिक्रॉन संक्रमण (Omicron Infection) के बढ़ते मामलों के बीच 3 जनवरी से देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) शुरू होने वाला है. इस टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन (Covaxin) ही एक मात्र वैक्सीन होगी जो 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी.

क्या ओमिक्रॉन के मरीज को देना पड़ रहा है ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर स्टेरॉयड?, LNJP के डॉक्टर ने बताई पूरी बातकोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोविड संक्रमण (Covid-19 Infection) के संकट को बढ़ा दिया है. ओमिक्रॉन का असर विश्व भर में दिखने लगा है. भारत समेत कई देशों में कोरोना के मामलों अचानक से तेजी आ गई है. भारत में अब तक 450 से ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले मिले हैं. अगर सबसे ज्यादा मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्रमश: पहले और दूसरे पायदान पर हैं. इस बीच दिल्ली के एलएनजेपी अस्पातल (Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital) के सीनियर डॉक्टर ने ओमिक्रॉन मरीजों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन ग्रसित मरीजों को अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है.

15-18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में सिर्फ कोवैक्सीन का इस्तेमाल, 3 जनवरी से शुरू होगा अभियानदेश में ओमिक्रॉन संक्रमण (Omicron Infection) के बढ़ते मामलों के बीच 3 जनवरी से देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) शुरू होने वाला है. इस टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन (Covaxin) ही एक मात्र वैक्सीन होगी जो 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी. हालांकि ड्रग कंट्रोलर ने जाइडस कैडिला की वैक्सीन ZyCoV-D को भी बच्चों को लगाने की इजाजत दे दी है.

नगालैंड से AFSPA हटाने की तैयारी! विवेक जोशी की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी, 45 दिन में पेश करनी है रिपोर्टनगालैंड में गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद बढ़े तनाव को कम करने के मकसद से केंद्र ने दशकों से नगालैंड में लागू विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समिति के सदस्य सचिव होंगे. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति के अन्य सदस्य नगालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी हैं.

Omicron Fear: ओमिक्रॉन खतरे के बीच आखिर क्यों पीएम मोदी ने बूस्टर डोज की घोषणा की, जानें मुख्य कारणदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस(Coronavirus) की लहर का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट (Covid19 New Variant) की वजह से संक्रमण के मामलों के अचानक से तेजी आई है. देश में ओमिक्रॉन 517 मामले (Omicron in India) सामने आ चुके हैं. साल के आखिरी सप्ताह में कोरोना (Corona) के बढ़ते खतरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को देश संबोधित किया. अपने 14 मिनट के भाषण में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की. पीएम ने अपने भाषण के दौरान कोविड बूस्टर डोज (Booster Dose in India) का भी जिक्र किया जो कि पिछले कई महीनों से विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और जनता के बीच चर्चा का कारण बना हुआ था.

केरल कांग्रेस चीफ की शशि थरूर को चेतावनी, हद में नहीं रहे तो पार्टी से निकाल दिया जाएगाकेरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के सुधाकरन ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत पार्टी में किसी अन्य के पास भी इसके निर्देशों को नकारने का अधिकार नहीं है. साथ ही सुधाकरन ने थरूर को चेताया कि अगर वह कांग्रेस के फैसलों के दायरे में नहीं रहते, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा.

दो हफ्ते और कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो शुरू हो सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर: एक्सपर्ट्समुंबई में इस महीने औसत दैनिक मामलों में वृद्धि ने एक सवाल खड़ा कर दिया है- क्या तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? स्थिति पर करीब से नजर रख रहे महामारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अगर दो हफ्ते और बढ़ोतरी जारी रहती है तो अगली लहर शुरू हो गई है. अभी के लिए, त्योहार और साल के अंत में होने वाले समारोहों की वजह से जारी सामाजिक आयोजनों और भीड़ के कारण कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है.

अफगानिस्तान में तालिबान का बेतुका फरमान- महिलाओं के अकेले ट्रैवल करने पर बैन, पुरुष का साथ होना जरूरीअफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के सत्ता पर काबिज होने के बाद से देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. तालिबानी सरकार ने स्कूली शिक्षा और नौकरी करने को लेकर महिलाओं व लड़कियों (Women in Afghanistan) के खिलाफ कई तुगलकी फरमान जारी किए हैं. अब तालिबान ने एक और बेतुका फरमान जारी करते हुए कहा कि महिलाओं को लंबी दूरी की यात्रा करने की इजाजत तभी दी जाएगी जब उनके साथ उनका कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार मौजूद हो. यानि अब अफगानिस्तान में महिलाएं अपनी मर्जी से ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगी.

कोवैक्सिन बूस्टर शॉट के असर को परखना चाहता है भारत बायोटेक, DCGI से मांगी टेस्टिंग की इजाजतभारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन की तीसरी खुराक की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए भारत के दवा नियामक से नैदानिक ​​परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) करने की अनुमति मांगी है. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के अनुसार, स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने दूसरी और तीसरी खुराक के बीच छह महीने का अंतर रखते हुए, 5,000 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर कोवैक्सिन के बूस्टर शॉट (Covaxin Booster Shot) के लिए नैदानिक ​​परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा है. सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसके अतिरिक्त, फर्म ने लगभग 500 एचआईवी पॉजिटिव रोगियों को शामिल करने वाले प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों पर परीक्षण चलाने का भी प्रस्ताव दिया है.

कांग्रेस का केंद्र पर आरोप- चुनाव के बाद पिछले दरवाजे से कृषि कानूनों को वापस लाने की साजिश कर रही सरकार कांग्रेस ने रविवार को अपने आरोप को दोहराया कि केंद्र विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के अगले दौर के बाद तीन कृषि कानूनों (Agriculture Law) को ‘‘पिछले दरवाजे’’ से वापस लाने की ‘‘साजिश’’ कर रहा है और लोगों से चुनाव में हराकर सरकार को सबक सिखाने का आग्रह किया.

सलमान खान को काटने वाले सांप के साथ क्या किया गया? सलीम खान ने बताई पूरी घटनासलमान और उनके करीबियों के लिए राहत की बात यह थी कि सांप जहरीला नहीं था. डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देने के बाद सलमान को अस्पताल से छुट्टी दे दी थी. सलीम खान ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया, ‘जब यह घटना हुई तो हम वाकई में चिंतित थे. सलमान इंजेक्शन लगवाने के लिए नजदीक के मेडिकल सेंटर पहुंचे थे.’

