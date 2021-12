कोरोना के खौफ के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक शाम 4 बजे होगी. इस मीटिंग में सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है. मंत्रि परिषद की इस बैठक में आगे साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Election) पर भी चर्चा होगी. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण (Maharashtra Coronavirus Case) और ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की बढ़ने की संभावना के मद्देनजर कोविड टास्क फोर्स (Covid Task Force) एक्टिव हो गई है और उन्होंने जंबो अस्पताल में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है. बच्चों में कोरोना के मामले के बढ़ने के संभावनाओं के बीच इस वक्त तैयार किए गए पीडियाट्रिक वार्ड में अत्याधुनिक संसाधनों को इंस्टॉल किया जा रहा है. और उनकी टेस्टिंग ड्रिल चालू है.

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना के खौफ के बीच दिल्ली में आज PM मोदी लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, इन एजेंडों पर हो सकती है बात

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक शाम 4 बजे होगी. इस मीटिंग में सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है. मंत्रि परिषद की इस बैठक में आगे साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Election) पर भी चर्चा होगी.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू, कोविड टास्क फोर्स कर रही है मॉक ड्रिल

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण (Maharashtra Coronavirus Case) और ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की बढ़ने की संभावना के मद्देनजर कोविड टास्क फोर्स (Covid Task Force) एक्टिव हो गई है और उन्होंने जंबो अस्पताल में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है. बच्चों में कोरोना के मामले के बढ़ने के संभावनाओं के बीच इस वक्त तैयार किए गए पीडियाट्रिक वार्ड में अत्याधुनिक संसाधनों को इंस्टॉल किया जा रहा है. और उनकी टेस्टिंग ड्रिल चालू है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Exclusive: गांधी परिवार चाहता था कि अमेठी पिछड़ा रहे और वोट मिलते रहे, News18 से खास बातचीत में बोलीं स्मृति ईरानी

केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी (Smirit Irani) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Wadra) पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है. CNN-News18 से खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी, यूपी चुनाव और गांधी परिवार की पॉलिटिक्स पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हिन्दू बनाम हिन्दुत्व, कानून-व्यवस्था, लोकतंत्र और राष्ट्रवादी विचारों को मजबूती देने के लिए बेहतर काम हुए हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी बुक ‘लाल सलाम’ के बारे में कुछ बातें शेयर कीं.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Sahdev Dirdo सड़क दुर्घटना के बाद से हैं बेहोश, बादशाह बोले- ‘मैं उसके लिए खड़ा हूं’‘बसपन का प्यार’ गाने के जरिए रातोंरात देशभर में पॉपुलर हुए सहदेव दिरदो (Sahdev Dirdo) पिछले कई घंटों से बेहोश हैं. आज (मंगलवार) एक सड़क दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले सहदेव का आज सुकमा के पास एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद जख्मी हालात में उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं, जब इस बात की जानकारी बॉलीवुड के मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) को मिली तो वह तुरंत एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

IND vs SA: मोहम्मद शमी टेस्ट में भारत के सबसे बेस्ट बॉलर, कपिल देव भी नहीं हैं आस-पासमोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने पहले टेस्ट (India vs South Africa) की पहली पारी में 5 विकेट झटके. इसके साथ उनके टेस्ट में 200 विकेट भी पूरे हाे गए हैं. वे भारत की ओर से ऐसा करने वाले ओवरऑल 11वें गेंदबाज बने.मोहम्मद शमी ने 55वें टेस्ट में यह कारनामा किया. वे अब तक टेस्ट में 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. 56 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है. उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 197 रन बना सकी. भारत ने 327 रन बनाए थे.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पीयूष जैन नहीं, ये हैं देश की सबसे बड़ी IT रेड, दौलत खंगालने में लगे थे 3 दिन, देखें PHOTOSपीयूष जैन के घर पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी देश की सबसे बड़ी छापेमारी नहीं है. आज हम आपको भारत के ऐसे आयकर रेड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको पीयूष जैन के यहां पड़ी रेड छोटी लगने लगेगी. आइए जानते हैं देश की सबसे बड़ी आईडी रेड्स के बारे में और यह कब, कहां और किसके यहां पड़ी इसके बारे में भी आपको बताते हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

‘डॉक्टर्स को अस्पताल में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं’, हड़ताल पर सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपीलदिल्ली में जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदर्शन (Resident Doctors Protest) को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से अपील की है. पीएम मोदी को लिखे खत में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि पीएम इस मुद्दे पर संज्ञान लें और व्यक्तिगत तौर पर इसे हल करें. सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते संक्रमण के बीच डॉक्टर्स को अस्पताल में होना चाहिए ना कि सड़कों पर. इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया कि NEET-PG की काउंसिलिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Pro kabaddi league: हरियाणा स्टीलर्स को मिली पहली जीत, टाइटंस को मिली दूसरी हारहरियाणा स्टीलर्स ने प्रो-कबड्‌डी लीग में (Pro kabaddi league) मंगलवार को पहली जीत दर्ज की. टीम ने दिन के दूसरे मुकाबले में (Telugu Titans vs Haryana Steelers) तेलुगू टाइंटस को हराया. टीम ने यह मुकाबला 39-37 के अंतर से जीता. हरियाणा की यह तीन मैचों में पहली जीत है. इससे पहले उसे दोनों मैच में हार मिली थी. वहीं टाइटंस को 3 मैच बाद भी अब तक जीत नहीं मिली है. टीम की यह दूसरी हार है. एक मैच टाई रहा है. दिन के पहले मुकाबले में पटना पायरेट्स को जीत मिली थी.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

LPG Price: एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 जनवरी 2022 से बढ़ जाएंगे! डिजिटल पेमेंट में भी होगा बड़ा बदलावनया साल (New Year) शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं. देश में हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं. ऐसे में एक जनवरी 2022 (Big Changes From 1st january 2022) से भी कई बदलाव या नया नियम लागू होगा. खासकर आम उपभोक्ता (Consumers) के हित से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं. नए साल की पहली तारीख को रसोई गैस में काम में आने वाली एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम पर बड़ा फैसला होगा. बता दें कि हर महीने के पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर समीक्षा बैठक होती है. ऐसे में इस बार की बैठक में एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा है. ऐसा इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ी है. हालांकि, ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल की तरह गैस भी सस्ता करेगी.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

हैदरपुरा मुठभेड़: SIT ने सुरक्षाबलों को दी क्लीनचिट, PAGD ने कहा- पुरानी कहानी दोहरा रही पुलिस. गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (Peple’s Alliance for Gupkar Declaration) ने मंगलवार को कहा कि हैदरपुरा में हुई मुठभेड़ (Hyderpora Encounter) पर पुलिस की प्रेस वार्ता केवल ‘‘पुरानी कहानी’’ की पुनरावृत्ति है और इसने घटना की न्यायिक जांच की मांग की. पीएजीडी ने कहा कि लोगों की एक मजबूत धारणा है कि घटना में मारे गए नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा मानव ढाल बनाया गया था. पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले महीने हैदरपुरा की दुखद घटना के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) की आज की प्रेस वार्ता पुरानी कहानी की पुनरावृत्ति है. यह चौंकाने वाली इस घटना की कोई वस्तुनिष्ठ तस्वीर भी पेश नहीं करती है.’’

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर