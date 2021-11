कोवैक्सीन को आज मिलेगा अप्रूवल? यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. बीते अगस्त महीने में अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद पूरे देश की व्यवस्था हिल गई है. लगातार अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश बड़ी आर्थिक और मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है. लेकिन इन सबके बीच तालिबान लड़ाके पूर्ववर्ती अफगान सरकार (Former Afghan Government) के लोगों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे. दूसरी ओर ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध, वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएगा.’ उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से एक अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, भारत कार्बन की गहनता में 45 प्रतिशत तक कटौती करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दुनिया की आबादी में भारत की 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन कार्बन उत्सर्जन में योगदान महज पांच प्रतिशत है.’

जान के प्यासे तालिबान से बचने को ISIS ज्वाइन कर रहे हैं पूर्व अफगान जासूसबीते अगस्त महीने में अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद पूरे देश की व्यवस्था हिल गई है. लगातार अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश बड़ी आर्थिक और मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है. लेकिन इन सबके बीच तालिबान लड़ाके पूर्ववर्ती अफगान सरकार (Former Afghan Government) के लोगों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे. इसी क्रम में अफगान सरकार और अमेरिकी सैनिकों के जासूस (Spies) रहे लोग भी तालिबान के निशाने पर हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से जान बचाने के लिए कुछ जासूसों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो ISIS के पास चले गए हैं.

COP26: जलवायु परिवर्तन पर PM नरेंद्र मोदी ने शेयर किया बड़ा प्लान, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य पर ले आएगा भारतप्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश यथाशीघ्र जलवायु वित्तपोषण के लिए एक खरब डॉलर उपलब्ध कराएंगे. जैसा हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमे जलवायु वित्तपोषण की भी उसी तरह निगरानी करनी चाहिए. वास्तव में न्याय तभी मिलेगा जब उन देशों पर दबाव बनाया जाएगा जो जलवायु वित्तपोषण के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं.’ उन्होंने जीवनशैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवनशैली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय हो सकता है. प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि ‘पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली’ को वैश्विक मिशन बनाया जाए. मोदी ने दोहराया कि विकसित देशों को जलवायु वित्तपोषण के लिए एक खरब डॉलर देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी उसी तरह की जानी चाहिए जैसा जलवायु शमन की होती है.

चीन को भारतीय सेना का जवाब! लद्दाख में 14000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री पर एयर ड्रॉप ड्रिलभारत के साथ पूर्वी लद्दाख में विवाद को चीन 18 महीने पहले हवा दे चुका है. चीन और उसकी सेना की फितरत के बारे में भारतीय सेना पिछले कई दशकों से वाक़िफ़ है, लिहाजा भारत ने कभी अपनी सैन्य तैयारियों को कम नहीं किया. नतीजा ये की चीन को उसकी हिमाकत का माकूल जवाब दिया. भारतीय सेना अब भी लगातार अपने सैन्य अभ्यास को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास जारी रखे हुए हैं चाहे वो पूर्वी लद्दाख हो या फिर भारत का पूर्वी सेक्टर. इसी कड़ी में भरतीय सेना लद्दाख में अपने सेना के रैपिड रिसपॉन्स को परख रही है. भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने कॉम्बेट कैपेबिलिटी को आज़माने के लिए अभ्यास शुरू किया है.

T20 World Cup: इंग्लैंड लगातार चौथी जीत के साथ सेमीफाइनल में, बटलर के तूफान में उड़ा श्रीलंकाइंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. टीम ने सोमवार को टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की. टीम ने श्रीलंका को 26 रन से हराया. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 163 रन बनाए. जोस बटलर (Jos Buttler) ने नाबाद 101 रन बनाए. यह उनका टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है. जवाब में श्रीलंका की टीम 10 विकेट पर 137 रन ही बना सकी. इससे पहले इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को भी मात दी थी. तीन हार के साथ पूर्व चैंपियन श्रीलंका टीम अंतिम-4 की रेस से बाहर हो गई है. श्रीलंका ने 2014 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं इंग्लैंड की टीम 2010 में खिताब जीत चुकी है.

CMS Info Systems IPO के ड्राफ्ट पेपर को सेबी से मिली अंतिम मंजूरी, कंपनी जुटाएगी 2000 करोड़ रुपयेसीएमएस इंफो सिस्टम्स के आईपीओ (CMS Info Systems IPO) के ड्राफ्ट पेपर्स को पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) की अंतिम मंजूरी मिल गई है. कंपनी आईपीओ के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने (Fund Raising) की योजना बना रही है. सेबी ने अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन 29 अक्टूबर 2021 को ही जारी कर दिया था. बता दें कि किसी भी कंपनी के पब्लिक ऑफर (IPO) लाने से पहले यह मंजूरी का अंतिम चरण होता है.

कोवैक्सीन को आज मिलेगा अप्रूवल? अहम बैठक से पहले WHO को भारत-बायोटेक ने सौंपा अतिरिक्त डेटाभारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) कोवैक्सीन (Covaxin) को WHO की मंजूरी के लिए 3 नवंबर को अहम बैठक होने जा रही है. इससे पहले भारत-बायोटेक (Bharat-Biotech) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोवैक्सीन का अतरिक्त डेटा सौंप दिया है. दरअसल डेटा WHO के टेक्निकल एडवायजरी ग्रुप ने मांगा था. इस ग्रुप के पास किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लाइसेंस देने का अधिकार होता है. ग्रुप ने 26 अक्टूबर की बैठक में भारत-बायोटेक से अतिरिक्त डेटा मांगे थे जिससे अंतिम विश्लेषण किया जा सके.

NEET Exam Result: पटना के दर्श कौस्तुभ 706 अंक प्राप्त कर बने बिहार टॉपर, AIR मिला 50वां रैंकमेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (स्नातक) के परिणाम (NEET Exam Result) सोमवार की शाम को घोषित कर दिए गए. पटना (Patna) के दर्श कौस्तुभ (Darsh Kaustubh) ने नीट एग्जाम में 720 में से 706 नंबर लाकर ऑल इंडिया में 50वां रैंक और बिहार में सर्वोच्च स्थान (Bihar Topper) पाया है. दर्श ने 99.9964 परसेंटाइल प्राप्त किया है. वहीं, पटना के ही रमन बालाजी ने 705 अंक हासिल कर आल इंडिया में 103वां रैंक प्राप्त किया है. दर्श ने नीट एग्जाम की तैयारियों के लिए आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी.

COP26: उज्जवला योजना, स्वच्छता मिशन का जिक्र, अनुकूलन पर जोर, जानें वैश्विक मंच पर क्या बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 बैठक को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पर्यावरण संबंधी नीतियों को स्कूल के सिलेबस (School Syllabus) में भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे अगली पीढ़ी भी इस चुनौती से बेहतर तरीके से वाकिफ हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी नीतियों में अब तक एडाप्टेशन यानी अनुकूलन पर सही तरीके से जोर नहीं दिया गया है. अनुकूलन को पारंपरिक समुदाय कहीं बेहतर ढंग से समझते हैं.

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो नहीं होगा डिमेंशियाअपने आसपास अक्सर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी का शिकार हो जाते हैं. खास करके यह दिक्कत बुढ़ापे में होती है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं. दुनिया में लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में हैं. डब्ल्यूएचओ (WHO) की मानें तो हर साल करीब 10 करोड़ (10 Million) नए मामले डिमेंशिया के आते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस समस्या से बचा जा सकता है? यहां कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको अपनाकर हम डिमेंशिया के रिस्क को कम कर सकते हैं. कुछ छोटी-छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो डिमेंशिया को मात दिया जा सकता है.

Tata Motors का घाटा बढ़कर हुआ 4,415.5 करोड़ रुपये, आय में दर्ज हुई 14 फीसदी की बढ़तटाटा मोटर्स (Tata Motors) को वित्‍त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 4,415.5 करोड़ रुपये का घाटा (Loss) हुआ है. वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा 307.3 करोड़ रुपये पर रहा था. वहीं, सितंबर 2021 तिमाही में कंपनी की आय (Income) 61,378.8 करोड़ रुपये रही है. पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की आमदनी 53,530 करोड़ रुपये रही थी.

टाटा मोटर्स का सालाना आधार पर एबिटडा (EBITDA) 30 सितबंर 2021 को खत्‍म हुई तिमाही में 32.5 फीसदी की गिरावट के साथ 4,116.6 करोड़ रुपये रहा. पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ये आंकड़ा 6,098.3 करोड़ रुपये पर रहा था. वहीं, कंपनी का एबिटडा मार्जिन (EBITDA Margin) सालाना आधार पर 11.4 फीसदी से गिरकर 6.7 फीसदी पर आ गया. कंपनी ने कहा है कि उसके भारतीय कारोबार में दूसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

