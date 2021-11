प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे केदारनाथ के दर्शन, यहां पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम जाएंगे, जहां वे आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा लगाई गई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी करेंगे. बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही मोदी केदारनाथ में 400 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. उधर खबर है कि चीन अपने परमाणु अस्त्रों (China Nuclear Warheads) के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है और साल 2030 तक उसके उस पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या कम से कम 1000 तक पहुंच सकती है. पेंटागन (Pentagon) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि चीन अपनी भू, समुद्री और वायु आधारित परमाणु क्षमता प्रणाली की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है और अपनी परमाणु ताकत के विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है.

अरुण गोविल को जब राम बनाने से रामानंद सागर ने कर दिया था इनकार, पढ़िए दिलचस्प किस्साटीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक ‘रामायण’ (Ramayan) में राम का किरदार निभा अरुण गोविल (Arun Govil) राम के रुप में ही फेमस हो गए. इस फेमस एक्टर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है. भगवान राम के साथ उनकी पहचान ऐसी जुड़ी कि आज भी लोग उन्हें पूजते नजर आ जाते हैं. एक वक्त ऐसा था कि लोग उन्हें भगवान राम मानकर उनके पैर छूते थे. इस धारावाहिक के दिनों को जी चुके लोग बता सकते हैं कि जब टीवी पर प्रसिद्ध धार्मिक शो ‘रामायण’ का प्रसारण होता था तो सड़कें-गलियां सूनी हो जाती थी. ऐसा लगता था मानो कर्फ्यू लग गया हो. रोशनी के पर्व दिवाली के इस खास मौके पर बता दें कि अरुण को रामानंद सागर (Ramanand Sahar) ने पहली बार में ‘राम’ बनाने से इनकार कर दिया था.

₹25,000 लगाकर शुरू करें यह कारोबार, हर महीने 3 लाख रुपये की होगी कमाई, सरकार देगी 50% सब्सिडीक्या आप अपना खुद का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं? अगर हां..तो आज हम आपको एक खास बिजनेस आइडिया (how to start a business) के बारे में बताने जा रहे हैं. इस कारोबार को आप 25-30 हजार रुपये से भी कम रकम (earning opportunity) में शुरू कर सकते हैं और हर महीने मोटी कमाई (earn money) कर सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि इस कारोबार के लिए आपको सरकार द्वारा 50 फीसदी तक सब्सिडी (get 50% subsidy) भी मिलेगी. जैसा कि हम जानते हैं आजकल मोती की खेती (Pearl farming) पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ा है. इसकी खेती करके कई लोग लखपति (Profitable business) बन चुके हैं. तो आइए जानते हैं इस कारोबार को कैसे शुरू किया जा सकता है…

REET Exam में 6 लाख के चप्पल डिवाइस से नकल कराने वाला सरगना तुलसाराम कालेर गिरफ्ताररीट परीक्षा 2021 (Rajasthan REET Exam 2021) में चप्पल डिवाइस लगाकर नकल करवाने वाली गैंग के सरगना (Solver Gang) तुलसाराम कालेर ( (Tulsaram Kaler) को पुलिस ने सवा महीने बाद गुरुवार को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस से पूछताछ करने में जुटी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि कई टीमें घटना के बाद से ही तुलसाराम को गिरफ्तार करने में लगी थीं. पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी कि जयपुर में अजमेर रोड स्थित एक आवासीय सोसायटी में रुका हुआ है. पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और जयपुर से आरोपी तुलसाराम (Tulsaram Kaler Arrest) को गिरफ्तार कर लिया.

LPG cylinder: रसोई गैस सब्सिडी को लेकर केन्द्र सरकार का नया प्लान, जानिए अब किसके खाते में आएंगे पैसे?सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 10 लाख रुपये इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है. आपको बता दें कि यह योजना 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (LPG connection) प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. भारत में लगभग 29 करोड़ से अधिक के पास एलपीजी कनेक्शन हैं, इसमें उज्जवला योजना के तहत करीब 8.8 एलपीजी कनेक्शन हैं. FY22 में, सरकार योजना के तहत एक और एक करोड़ कनेक्शन जोड़ने की योजना बना रही है.

प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे केदरनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरणजानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम के कार्यक्रम से अन्य कई बड़े नेता भी जुड़ेंगे. गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल सोमनाथ मंदिर से तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे देवघर मंदिर से जुड़ेंगे. कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ने वाले नेताओं में डॉ. जितेंद्र सिंह भी होंगे जो श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से जुड़ेंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन महाकाल मंदिर तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद होंगे.

Delhi AQI: दिवाली पर दिल्ली में लोगों ने धड़ल्ले से जलाए पटाखे, धुएं से ढंक गया आसमानराष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में शाम सात बजे से पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आए. वहीं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में उच्च-तीव्रता के पटाखे जलाये गए. जिसके चलते शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी (Delhi AQI) की कगार पर पहुंच गया. दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायतें कीं.

पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का हार्ट अटैक से निधन, लंबे समय से थे बीमारसुब्रत मुखर्जी राज्य के पंचायत मंत्री थे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका हालचाल जानने कोलकाता के सरकारी अस्पताल एसएसकेएम गई थीं और उन्होंने मुखर्जी का आज देर शाम निधन हो जाने की घोषणा की. उन्होंने बताया, ‘मैं यकीन नहीं कर सकती हूं कि वह अब हमारे साथ नहीं हैं। वह पार्टी के एक समर्पित नेता थे. यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.’ मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार सुबह कोलकाता स्थित रबींद्र सदन में रखा जाएगा.

Diwali 2021: दिवाली पर जो बाइडन ने पत्नी के साथ जलाए दीये, बोरिस जॉनसन ने भी दी बधाईदेशभर में पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया. कोरोना माहमारी की रफ्तार धीमी पड़ने से लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल की दिवाली के और भी सार्थक मायने हैं. उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति और प्रथम महिला (राष्ट्रपति की पत्नी) होने के कारण व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए साथ दीया जलाना हमारे लिए सम्मान की बात है. प्रकाश का यह पर्व अमेरिका, भारत और दुनिया भर में एक अरब से अधिक हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को द्वारा मनाया जाता है.’

Kisan Andolan: सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में किसान, 9 नवंबर को SKM की अहम बैठकतीन कृषि कानूनों (Agriculture law) के विरोध में दिल्ली की सीमाओं (Delhi Border) पर सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की बातचीत (12 rounds of talks between government and farmer leaders) के बाद कोई भी बैठक दोनों के बीच में नहीं हुई है. 26 नवंबर को किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को 1 साल पूरा होने जा रहा है, इससे पहले 7 नवंबर को हरियाणा संगठनों की एक बड़ी बैठक और 8 नवंबर को पंजाब संगठनों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है. इसके बाद 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (Sayunkt Kisan Morch) एक बैठक करने जा रहा है.

पेट्रोल-डीजल की कीमत 50 रुपये से नीचे लाने के लिए बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा- संजय राउतशिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईंधन की कीमत 100 रुपये से ऊपर बढ़ाने के लिए किसी को भी बहुत कठोर होना पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये की कमी कर दी. अगर कीमत को 50 रुपये से नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा.’

