कंपनी हो तो ऐसी! कोरोना में भी प्रॉफिट में रही, अब 1 करोड़ खर्च कर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज रही

free vacation to its staff for work during pandemic: ब्रिटेन की एक रिक्रूटमेंट कंपनी ने महमारी के दौरान काम करने वाले अपने स्टाफ से खुश होकर उन्हें फ्री वेकेशन (Free Vacation) का तोहफा दिया है. कंपनी इसे स्टाफ को दिए जाने वाला थैंक यू के रूप में देख रही है. ब्रिटेन के कार्डिफ (Cardiff) में योक रिक्रूटमेंट एजेंसी (Yolk Recruitment) ने अपने सभी 55 स्टाफ को समंदर के किनारे चार दिनों तक छुट्टियों पर भेजने का फैसला किया है. कंपनी के इस घोषणा से एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे.