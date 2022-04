पुतिन ने फिर भरी हुंकार, कहा-यूक्रेन में हर हाल में मकसद पूरा करेंगे, सैन्य अभियान के सिवा कोई विकल्प नहीं था

Putin said we have no choice but military operation: यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारे पास वहां सैन्य अभियान शुरू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था. उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं तो दूसरी ओर लोगों की मदद भी कर रहे हैं. पुतिन ने कहा डोनबास में नरसंहार को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.