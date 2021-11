Farm Law: तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर लगेगी अंतिम मुहर, कल कैबिनेट में रखा जाएगा बिल

Repeal Bill for all three Farm Law: तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. नई दिल्ली में पीएम आवास पर होने वाली बैठक में इस बिल को मंजूरी दी जा सकती है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से परामर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है. 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था.