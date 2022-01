कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक! केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- संक्रमण के मामले घटे, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत

Union Health Minister says Covid Cases Reducing, but need to be vigilant: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अधिकांश राज्यों में उपचाराधीन मरीजों और संक्रमण दर में पिछले दो हफ्तों में कमी देखी गई है, फिर भी हमें सतर्क रहने और सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे अस्पताल में भर्ती होने वालों मरीजों और मौतों की संख्या पर कड़ी नजर रखें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें सलाह दी, 'राज्य स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों, होने वाली मौतों और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले व्यक्तियों में टीकाकरण और बिना टीकाकरण के अनुपात का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है.