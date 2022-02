कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत, जानें किस आधार पर दी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी

No state reported deaths due to oxygen shortage during corona pandemic: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद में बताया कि देश में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने इस संबंध में डाटा उपलब्ध कराया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने से इनकार किया है. प्रवीण पवार ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए नए संयंत्रों की स्थापना की गई. लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आयात किया गया और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदे गए.