भारत का WHO को जवाब- गाम्बिया वाले जानलेवा Cough Syrups, हमारे यहां नहीं बिकते

नई दिल्ली: भारत में बनी कफ सीरप पीने से गांबिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में WHO के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आधिकारिक जवाब आया है. हेल्थ​ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत में कहीं भी इन चारों कफ सीरप को नहीं बेचा गया. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास सिर्फ इन प्रॉडक्ट्स के निर्यात का अधिकार है. भारत में कहीं पर भी इन प्रॉडक्ट्स का वितरण नहीं हुआ है. CDSCO (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन) की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि M/s Maiden Pharmaceutical Limited, Sonepat राज्य सरकार से लाइसेंसधारी कंपनी है. यह कंपनी Promethazine Oral Solution BP, Kofexnalin Baby Cough Syrup, MaKoff Baby Cough Syrup और MaGrip n Cold Syrup नाम से 4 कफ सीरप बनाती है.

लेकिन कंपनी को सिर्फ अपने इन चारों प्रॉडक्ट्स के निर्यात की अनुमति मिली है. कंपनी ने सिर्फ गांबिया में इनका निर्यात किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ‘यह सामान्य प्रचलन है कि आयात करने वाला देश, प्रॉडक्ट की क्वालिटी पैरामीटर्स की जांच करता है. जांच अगर सबकुछ सही पाया जाता है, तभी वह देश प्रॉडक्ट आयात करता है. कंपनी से सैम्पल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आएगी.’ यूपी सरकार ने मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड कंपनीइन की इन चारों कफ सीरप्स को लेकर अलर्ट जारी किया है. सभी ड्रग्स इंस्पेक्टरों को जांच के निर्देश जारी किए गए हैं. अगर ये कफ सीरप्स किसी मेडिकल स्टोर पर बिकते मिले तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी.

क्या हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की SOPs?

WHO का दावा है कि भारत में बने इन कफ सीरप्स को पीने से गांबिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है. डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि खांसी की ये दवाएं लोगों की सेहत के लिए घातक हैं. उसने सभी देशों से इन कफ सीरप्स पर प्रतिबंध लगाने को कहा है. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कुछ SOPs हैं. मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, SOP ये कहता है कि किसी देश की दवाई के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई भी गाइडलाइन जारी करता है, तो उसका यह दायित्व है कि उस दवाई के लेबल की फोटो उक्त देश के दवा रेगुलेटर के साथ शेयर करे. छह दिन गुजरने के बाद भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को WHO ने पैकेजिंग के लेबल की फोटो साझा नहीं की है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस मामले में WHO के जेनेवा ऑफिस को ईमेल भेजी थी.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से क्या कहा?

मेडन फार्मास्यूटिकल्स को दवाई Export के लिए मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस Drugs and Cosmetic Act के तहत State Drug Controller, Haryana ने दिया था. स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को भी देख रहा है कि बनाया गया कोल्ड एंड कफ सीपर गंबिया ही भेजा गया या किसी दूसरे देश में कहीं और भी गया था.अब तक यही जानकारी है कि ये दवाई गांबिया ही भेजी गई थी. मंत्रालय के मुताबिक, टेस्टिंग के लिए मेडन फार्मा के ड्रग्स के सैंपल लिए गए हैं. देश की सेंट्रल और रीजनल ड्रग लैब में उसकी टेस्टिंग की जाएगी. इसके टेस्ट रिजल्ट अगले 2 दिनों में आ जाएंगे. देश की कोई भी दवाई जब किसी दूसरे देश में जाती है तब बाजार में बिकने या प्रयोग में लाने से पहले वह देश उसकी टेस्टिंग करता है. जब गांबिया में टेस्टिंग हुई तो खामी क्यों नहीं पाई गई थी? WHO ये कहे कि इन चारों कफ सीरप्स की टेस्टिंग किए बिना ही गांबिया में लोगों को इनके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई. इस पर भी विश्व स्वास्थय संगठन चुप है.