कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले- CBI अब 'पिंजरे का तोता' नहीं है, एजेंसी अब सही मायने में निभा रही अपना कर्तव्य

Kiren Rijiju on CBI: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (kiren Rijiju) ने रविवार को सीबीआई को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई अब पिंजरे में बंद तोता (CBI is no More Caged Parrot) नहीं है, और अब वास्तव में भारत की शीर्ष आपराधिक जांच एजेंसी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरकार में बैठे लोग एजेंसी की जांच में कभी कभी समस्या बन जाते थे.