अंतरिक्ष के बाद समुद्र की गहराई में जाने की तैयारी, 2024 में 3 वैज्ञानिकों को लेकर जाएगा समुद्रयान

India’s First Manned Mission into Deep Sea to be Launched in 2024: भारत 2024 में समुद्र की 5 हजार मीटर गहराई में 3 वैज्ञानिकों के दल को भेजेगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ-साथ इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है. समर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 के प्रारंभिक डिजाइन को इसरो, आईआईटीएम और डीआरडीओ की मदद से पूरा किया गया है. यह वाहन 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा.