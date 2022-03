UP elections result: यूपी में भाजपा को कैसे मिली ऐतिहासिक जीत, ये रहे 6 कारण

BJP strategy in UP election: भाजपा ने इस बार M-Y पर दांव खेला. M-Y मतलब मुस्लिम और यादव नहीं, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती आई है. बल्कि भाजपा के M-Y का मतलब है- मोदी और योगी. इस चुनाव में बीजेपी ने नारी शक्ति को काफी अहमियत दी. चुनावों में 48 महिलाओं को टिकट दिए गए. नतीजा भी सुखद रहा. 48 में से 29 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. इसके अलावा भाजपा ने उम्मीदवार चुनने में अपने सर्वे और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर भरोसा किया.