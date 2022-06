केंद्र में यूपी के पुलिस अधिकारियों का कम हुआ प्रतिनिधित्व, राज्य सरकार से नहीं मिल रही एनओसी

Representation of UP police officers in the centre: केंद्र ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति कोटा 112 से बढ़ाकर 117 कर दिया है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश कैडर के पुलिस अधिकारियों की केंद्र में प्रतिनियुक्ति बहुत कम है. माना जा रहा है कि योगी सरकार कर्मठ अधिकारियों को छोड़ नहीं रही है जिसके कारण केंद्र में प्रतनियुक्त होने में दिक्कत हो रही है.











