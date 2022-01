Caste Politics In UP: ‘त्यागी’ कहीं ब्राह्मण तो कहीं एससी, जानिए यूपी में जाति की राजनीति का ABCD

UP Election 2022, Caste Politics in UP, Social Engineering: देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही जाति की चर्चा एक बार फिर होने लगी है. राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां अपने-अपने हिसाब से जातीय समीकरण बनाने में जुट गई हैं. भारत खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता. चाहे वह भाजपा हो या सपा या फिर बसपा और कांग्रेस... सभी ने अपने-अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की है. आइए इसी पर पढ़ने हैं नलिन मेहता की ये रिपोर्ट...