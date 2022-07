विदेश में बजेगा यूपी का डंका, सीएम योगी समेत सभी मंत्री करेंगे वहां रोड शो, जानिए क्यों की जा रही है ये प्लानिंग

UP CM, Minister to go abroad for investment: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए अपने सभी मंत्रियों से विदेश में रोड शो करवाने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत सभी मंत्री 20 देशों का दौरा करेंगे और वहां रोड शो भी करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक देश का दौरा करेंगे.











