UP में BJP के लिए जातीय-जमावट इस बार कौन कर रहा है? विपक्ष में कौन, कैसे निपट रहा है? जानिए

(बद्रीनारायण)उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Election) की बिसात बिछ चुकी है. चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है. अब बारी उम्मीदवारों के चयन की है, जिन पर जीत-हार निर्भर करेगी. जाहिर है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उम्मीदवारों के चयन के पैमानों में सबसे अव्वल है, जाति. भारतीय जनता पार्टी ने 2013-14 से लगातार इस पर काम किया है. इसका उसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में भारी बहुमत के रूप में मिला भी है. जाहिर है, भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने उसी प्रदर्शन को 2022 में भी दोहराना चाहेगी, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी है. इस तैयारी में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ही केंद्रीय भूमिका में हैं. लेकिन क्रियान्वयन का जिम्मा इस बार किन्हीं नए चेहरों के पास है. खास तौर पर जातीय-जमावट का जिम्मा. जानते हैं, इस बारे में…

भाजपा के रणनीतिकार और उनकी रणनीतिभाजपा ने इस बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Central Education Minister Dharmendra Pradhan) को उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering in UP) की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने अपनी टीम के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है. प्रधान और उनकी टीम ने सबसे पहले उन वर्गों तक पहुंचने की पहल की है, जो भाजपा से कथित तौर पर असंतुष्ट बताए जाते हैं. इसके लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है. उसके आधार पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ‘घर-घर, दर-दर’ (Door to Door) पहुंच रहे हैं. असंतुष्ट जाति-समूहों के प्रमुखों/प्रधानों से बात कर रहे हैं. उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही गांव और जिला स्तर पर सभाओं तथा चौपालों के छोटे-बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं. मतलब इसे एक तरह का जमीनी जनसंपर्क अभियान भी कहा जा सकता है.

इसके अलावा प्रधान और उनकी टीम उन वर्गों को विशेष रूप से चिह्नित कर रही है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है. विभिन्न कार्यक्रमों, प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव आदि के जरिए इन्हें भाजपा के नए समर्थक वर्ग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है. तीसरे स्तर पर उन संगठनों, पार्टियों को चिह्नित कर भाजपा के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अब तक उससे अछूते रहे हैं. या पहले संपर्क में आए और अभी छिटके हुए हैं. उनके साथ चुनावी समझौता करने या एक स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है.

क्या विपक्ष के पास है भाजपा के व्यूह का तोड़दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं. वे भी भाजपा (BJP) के व्यूह का तोड़ निकालने में जुटे हैं. इनमें मायावती (Mayavati) की बहुजन समाज पार्टी (BSP) में यह जिम्मेदारी इस वक्त मुख्य रूप से सतीश चंद्र मिश्र उठा रहे हैं. मिश्र इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मायावती के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता भी. उन्होंने गैर-दलितों में बसपा (BSP) की पैठ बनाने की कोशिश की है. इनमें ब्राह्मण समुदाय भी शामिल है. इस कवायद को उन्होंने ‘बहुजन से सर्वजन’ का नाम दिया है. कोशिश ‘दलित-केंद्रित पार्टी’ की बसपा (BSP) की छवि को तोड़ने की है. इसी तरह, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने खुद ही समाजवादी पार्टी (SP) का ‘यादव-केंद्रित चेहरा’ बदलने की जिम्मेदारी उठाई है. उन्होंने इसके लिए गैर-यादव पार्टियों को साधने की कोशिश की है. इनमें महान दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख हैं. वहीं, कांग्रेस (Congress) के लिए सभी तरह के समीकरण साधने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) पर है. उन्होंने महिलाओं के सामाजिक-समूहों से खास तौर पर संपर्क साधा है. साथ ही गैर-यादव ओबीसी तथा अति-पिछड़ा वर्गों (Most Backward Class) तक पहुंचने की कोशिश की है.

‘अब कोई किसी एक के भरोसे नहीं’कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब उत्तर प्रदेश (UP) में कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के भरोसे पर टिके नहीं रहना चाहती. इसीलिए हर पार्टी ‘ब्राह्मण सम्मेलन’ कर रही है. दलित और पिछड़ों के सम्मेलन भी हो रहे हैं. हालांकि भाजपा (BJP) ने ऐसे सम्मेलनों को जाति या समुदाय विशेष से नहीं जोड़ा है. बल्कि ऐसे कार्यक्रमों को ‘सामाजिक संवाद’ नाम दिया है. मतलब तैयारी हर किसी की पूरी है. अलबत्ता, किसका संवाद किससे, कितना स्थापित हुआ और किसने उत्तर प्रदेश (UP) की जनता का भरोसा जीता, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा. चुनाव नतीजे (Election Result) के साथ.

लेखक जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के निदेशक हैं. उन्होंने ‘रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व’ शीर्षक से एक किताब भी लिखी है. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. इनसे न्यूज18हिंदी का कोई लेना-देना नहीं है.