रूसी तेल पर प्रतिबंधों के बाद आसमान छू सकती हैं कीमतें, महंगाई भरेगी ऊंची उड़ान, समझिए सब

Impact on oil price after US bans Russian oil: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस से तेल आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है. दूसरी ओर ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों ने भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है. उधर रूस भी इसके बदले यूरोप को गैस की सप्लाई कम करने की धमकी दी है. इन सबके बीच तेल की कीमतों में आग लग गई है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय तेल की कीमत प्रति बैरल 200 डॉलर का आंकड़ा छू सकता है.