भारत में फरवरी में आएगी ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, यूएस एक्सपर्ट का Alert- रोजाना इतने लाख केस आएंगे

US based health expert says Omicron cases to peak next month in India: भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में फरवरी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है. यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के निदेशक डॉ क्रिस्टोफर मुर्रे के अनुसार फरवरी में देश में रोजाना कोविड-19 के 5 लाख मामलों के आने की संभावना है. हालांकि उन्होंने यह कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी गंभीरता डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम होगी.