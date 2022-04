US FDA ने भारत बायोटेक को दिया झटका, कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने अपने निरीक्षण में पाया था कि ‘कोवैक्सीन’ (Covaxin) के उत्पादन करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जीएमपी (GMP- Good Manufacturing Practice) का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. इसके बाद यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (The US Food and Drug Administration) ने ‘कौवेक्सीन’ के क्लिनिकल ट्रायल (Clinical Trial of Covaxin) रोक लगा दिया है.