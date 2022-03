Russia Ukraine War: अमेरिकी सांसदों की अपील- रूस के खिलाफ बोले भारत, शांति के लिए करे प्रयास

US senator to Indian Ambassador: यूक्रेन पर रूसी हमला अब भी जारी है. ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत भी रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का साथ दे. इसी कड़ी में अमेरिकी सीनेटर अब भारत को मनाने में लगे हुए हैं. अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू से कई अमेरिकी सीनेटरों ने मुलाकात की है. अमेरिकी सीनटरों (US lawmaker) ने भारत से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन में नागरिकों पर हमले के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की निंदा करें. इस संबंध में अमेरिकी सीनेटरों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) से बात की और उन्हें कहा है कि रूस कार्रवाई के खिलाफ भारत निंदा करें.