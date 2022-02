24 घंटे में आसमान पर कब्जा, 48 घंटे में कीव की घेराबंदी और 72 घंटे में यूक्रेन में रूस की कठपुतली सरकार, US सीनेटर का हैरतअंगेज दावा

US senator claims Russian Puppet government in Ukraine: अमेरिका के एक सीनेटर ने यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा को लेकर हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है. अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो (US Senator Marco Rubio) ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की योजना के मुताबिक रूसी सेना अगले 24 घंटे में यूक्रेन के आसमान पर वर्चस्व स्थापित कर लेगा. इसके बाद 36 घंटे के अंदर यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशन को तबाह कर देगा. फिर 48 घंटे के अंदर कीव की घेराबंदी कर लेगा और 72 घंटे के अंदर यूक्रेन में रूस की कठपुतली सरकार बन जाएगी.