Giloy can lead to liver failure: कोरोना से बचने के लिए ले रहे हैं गिलोय तो रहिए सचेत... लिवर हो सकता है डैमेज

Giloy can lead to liver failure: गिलोय (Giloy) का वैज्ञानिक नाम टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया (Tinospora Cordifolia) है. इसे लेकर हैदराबाद सहित देश के 13 शहरों में शोध हुआ है. एशियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हैदराबाद (Asian Institute of Gastroenterology) सहित कुछ अग्रणी संस्थानों ने मिलकर यह अध्ययन किया है. इसके निष्कर्ष हेपेटोलॉजी कम्युनिकेशंस नामक विज्ञान-पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं.