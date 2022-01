यूपी में कांग्रेस की वो 5 गलतियां, जिससे 3 दशक से उबरने की कोशिश कर रही पार्टी

Congress in UP Assembly Elections : करीब 33 साल हो गए हैं, जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है. प्रदेश में कांग्रेस (Congress) के आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी (ND Tiwari) थे 1988-89 में. इसके बाद से वह हर चुनाव में अपनी वापसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाती है. लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है. अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के इन चुनावों (UP Assembly Election-2022) में वह अपनी सरकार की वापसी का मंसूबा बांधे हुए है.