भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, WHO ने दी बधाई; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. कोविड-19 (Covid-19) के खिलाफ जारी टीकाकरण में देश ने 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मौके पर राजनेताओं समेत कई लोगों ने खुशी जाहिर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर अच्छे संकेत मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Ponawalla) ने कहा है कि फरवरी तक बच्चों की वैक्सीन मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया है। जानते हैं देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें-

1- देश ने पार किया 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा, CoWIN ने ऐसे आसान की वैक्सीनेशन की राह

देश ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज (100 crore Vaccination in India) के आंकड़े को पार कर लिया है. इसके लिए डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मियों, फील्ड पर काम करने वालों और सफाई कर्मचारी आदि का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने में अहम भूमिका अदा की है. लेकिन इसके साथ ही इस उपलब्धि के लिए एक हीरो कोविन पोर्टल भी जिम्मेदार है जिसने न सिर्फ टीकाकरण के रास्ते को आसान बनाया बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी बनाए रखा ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति न पैदा हो सके.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- 2-3 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को फरवरी तक मिल सकती है मंजूरी: अदार पूनावाला

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute) के सीईओ अदार पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield) के प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. पूनावाला ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जांच और जवाबदेही को संभालना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था. पूनावाला ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी एक और कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स तैयार कर रही है जिसे बच्चों के लिए कई कारणों से चुना गया था और इसे अगले साल फरवरी तक मंजूरी मिल सकती है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू, वकीलों में खुशी की लहर; दिग्गजों ने जताई थी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार से दोबारा फिजिकल सुनवाई (Physical Hearing) या व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते मार्च 2020 से ही कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (NV Ramana) के इस फैसले पर वकीलों ने खुशी जाहिर की है. सीजेआई ने कहा है कि फिजिकल सुनवाई दिवाली के बाद बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगी. एक दिन पहले ही कई वरिष्ठ वकीलों ने फिजिकल सुनवाई का विरोध किया था.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- यूपी में कांग्रेस सरकार बनी तो इंटरपास लड़कियों को स्‍मार्टफोन, ग्रेजुएट को स्‍कूटी: प्रियंका गांधी

कांग्रेस (congress) की राष्‍ट्रीय महासचिव और उत्‍तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (priyanka gandhi vadra) ने गुरुवार को हिंदी में किए एक ट्वीट में कहा है यदि उत्‍तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Elections) के बाद यदि कांग्रेस सरकार बनी तो 12वीं कक्षा पास करने वाली सभी लड़कियों को स्‍मार्टफोन और ग्रेजुएट की लड़कियों को इलेक्‍ट्रानिक स्‍कूटी दी जाएगी. वे विधानसभा चुनावों में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए जाने का वादा पहले ही कर चुकी हैं. उन्‍होंने अपने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी जोड़ा है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- नवाब मलिक बोले, समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी, NCB अधिकारी का जवाब- आपका स्वागत है

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) ने बॉलीवुड ड्रग्स केस (Bollywood Drugs Case) में एनसीबी और केंद्र पर निशाना साधा. मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर हमला बोलते हुए कहा कि वानखेड़े कठपुतली की तरह है. वह लोगों के खिलाफ फर्जी के मामले उठाते हैं. मलिक ने वानखेड़े को चुनौती देते हुए कहा कि एक साल के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- शाकिब अल हसन T20 वर्ल्ड कप इतिहास के बेस्ट ऑलराउंडर बने, 2 बार के चैंपियन को पछाड़ा

शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) के ऑलराउंड खेल की बदौलत बांग्लादेश ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में पापुआ न्यू गिनी (PNG) को 84 रन से हराया. जीत के साथ ही बांग्लादेशी टीम ने सुपर 12 चरण के लिए क्वालीफाई किया. बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब ने नौ रन पर चार विकेट चटकाते हुए पीएनजी के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ तोड़ दी जिससे टीम 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में 97 रन पर ढेर हो गई. बांग्लादेश ने कप्तान महमूदुल्लाह (28 गेंद में 50 रन) और शाकिब (46) की उम्दा पारियों ने सात विकेट पर 181 रन बनाए थे. शाकिब को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- आमिर खान ने सड़कों पर पटाखे न चलाने की दी सलाह, MP अनंत कुमार हेगड़े बोले- ‘हिंदुओं में रोष’

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) द्वारा लोगों को सड़कों पर पटाखे न चलाने की सलाह दिए जाने से संबंधित, टायर कंपनी सीएट लिमिटेड के विज्ञापन पर बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े (Ananth Kumar Hegde) ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि, कंपनी को ‘नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध किए जाने और अजान के दौरान मस्जिदों से निकलने वाले शोर’ से संबंधित समस्या का समाधान भी करना चाहिए. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत वर्धन गोयनका को भेजे पत्र में उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने लिखा है कि वे ‘हिंदुओं में रोष’ उत्पन्न करने वाले हालिया विज्ञापन का संज्ञान लें.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों को मिला 9488 करोड़ का फेस्टिव गिफ्ट, जानें 3% DA बढ़ने पर कितना आएगा वेतन

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. अग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ता बढ़कर (DA Hike) 31 फीसदी हो जाएगा. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की गई है. इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Govt Employees/Pensioners) की महंगाई से लड़ने में मदद करना है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि इस फैसले से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Gmail में नया अपडेट : ईमेल लिखना होगा आसान, खुद जीमेल करेगा मदद!

गूगल अपने जीमेल (Gmail) यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर रोलआउट कर रहा है. कंपनी वेब के लिए जीमेल में To, Cc, और Bcc में विजुअस अपडेट्स और सुधार ला रहा है. कंपनी ने कहा है कि इन नए बदलावों से यूजर्स के लिए ईमेल लिखना पहले से अधिक आसान हो जाएगा.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- यूएस डिप्लोमेट ने चीन को चेताया- हमारे पास भारत जैसा दोस्त है, तुम्हारे पास कौन है?

चीन के अगले अमेरिकी राजदूत (US ambassador to China) निकोलस बर्न्स (Nicholas Burns) होंगे. उनके नाम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडन (US President Joe Biden) ने की है. अपना पद संभालने से पहले ही वह चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए दो टूक कहा है कि वह हिमालयी सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक हो रहा है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)