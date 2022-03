क्या वेजेटेरियन डाइट कैंसर नहीं होने देती, रिसर्च में आए चौंकाने वाले नतीजे

Vegetarian diet and cancer risk: शाकाहारी भोजन (Vegetarian food) क्या कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है. एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि वेजिटेरियन डाइट कैंसर के जोखिम को 14 प्रतिशत तक कर देती है. पहले की रिसर्च में भी इस बात को साबित किया गया है कि वेजिटेरियन डाइट या शाकाहारी खाना खून में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. एफएसएसएआई यानी (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) के मुताबिक शाकाहारी आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है. यह स्ट्रोक और मोटापे के खतरे से बचाता है. इसके अलावा यह डाइबिटीज के जोखिम को भी घटाता है.