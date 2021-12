VHP नेता साध्वी सरस्वती के विवादित बोल- 'गौ माता की रक्षा के लिए घर में रखें तलवार'

Sadhvi Saraswati says Hindus to keep swords to save their cows: विश्व हिन्दू परिषद की नेता साध्वी सरस्वती ने गौ हत्या रोकने के लिए हिन्दू परिवारों से घरों में तलवार रखने की बात कही है. कर्नाटक में आयोजित एक रैली में उन्होंने कहा कि मोबाइल, कैमरे और कंप्यूटर पर लाखों रुपए खर्च किये जा सकते हैं तो फिर एक हजार रुपए की तलवार खरीदकर भी घर में रखिये ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके.