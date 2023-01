VIDEO- सांप ने पलक झपकते ही किया शेर पर अटैक, मिनटों में सफाया, रोंगटे खड़े कर देगा ये दृश्य

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर शिकार करते शेर की कई वीडियो आपने देखी होंगी. लेकिन अब शिकारी ही शिकार हो जाए तो आप क्या कहेंगे. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विशाल सांप पड़ाडी शेर पर पहले हमला करता है. फिर उसके चारों ओर लिपट जाता है. कुछ ही सेकंड के अंदर शेर की जान निकल जाती है. इस वायरल क्लिप को एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो को देख कई यूजर्स हैरान रह गए. हालांकि क्लिप पोस्ट करने वाले यूजर @511turkee ने वीडियो कहां का है और उसकी टाइमिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पहाड़ी शेर एक गड्ढे के पास आकर खड़ा हो जाता है. वह गड्ढे में झांकता है और कुछ देखने की कोशिश करता है. अचानक एक विशाल सांप उस पर हमला कर देता है. अटैक करने के बाद सांप उस पर लिपट जाता है और पहाड़ी शेर की मिनटों में जान निकल जाती है.

सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया वीडियो

ट्विटर यूज़र @511turkee ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट किया है. इसमें एक जानवर के जिंदा करने की जंग को दिखाया गया है. वीडियो को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए और वीडियो पर कमेंट्स की बौछार कर दी. वायरल क्लिप में एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘I am in shock!’. एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘Curiosity killed the cat’.

अन्य यूजर ने कमेंट लिखा कि सबसे पहले तो मुझे उस शेर के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जब आपको कुछ अजीब दिखे तो आप क्या करेंगे?. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो में दिखाई देने वाले जानवर को शेर नहीं बल्कि बिल्ली बता रहे हैं. न्यूज 18 किसी भी रूप से इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.