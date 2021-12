Voter id card online apply: घर बैठे ऐसे बनवाएं वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें आसान तरीका

Voter id card online apply: पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) अगले साल होने हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग (Election Commission of India) तैयारियों में जुट गया है. देश का कोई भी चुनाव हो, युवाओं में इनके प्रति काफी उत्‍साह रहता है. चूंकि देश में 18 साल की उम्र पर पहुंचने पर युवा मतदाता (Young Voters) बन जाता है. ऐसे में उसमें चुनाव में वोट डालने को लेकर खुशी रहती है. अब अगले साल होने वाले चुनावों में भी बड़ी संख्‍या में नए मतदाता अपना अमूल्‍य वोट डालकर देश के भविष्‍य को बेहतर बनाएंगे. ऐसे में मतदाता बनने का प्रथम चरण शुरू होता है मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड (How to Make New Voter ID Card) बनवाने से.

वोटर आईडी कार्ड (voter id card online apply) को चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाता है. देश का कोई भी व्‍यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, वह वोटर आईडी कार्ड (How to Make New Voter ID Card) बनवा सकता है. लेकिन इस वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को कैसे बनवाया जाता है? वोटर आईडी कार्ड (voter id registration) को कहां से बनवाया जाता है? इसके लिए क्‍या करना पड़ता है? ये सब सवाल लोगों के मन में उठते हैं, जिनके जवाब खोजने की कोशिश में वे ऑफिसों के चक्‍कर लगाते हैं. हम आपकी सभी दुविधाओं को दूर करते हुए यहां वोटर आईडी कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं…

घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवाने का ये है तरीका (How to Make New Voter ID Card)

1. ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने (voter id card online apply) के लिए आपको पहले फॉर्म 6 भरना होगा. यह आपको बूथ लेवल अफसर या इलेक्‍टोरल रजिस्‍ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में निशुल्‍क मिल जाएगा. इसके बाद इसे भरकर जरूरी दस्‍तावेजों (documents needed for voter id) के साथ वहीं जमा किया जा सकता है या डाक के जरिये उन्‍हें भेजा जा सकता है या फिर बूथ लेवल ऑफिसर को भेजा जा स‍कता है.

2. ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने (voter id registration) के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा. इसका वेब एड्रेस www.nvsp.in या www.voterportal.eci.gov.in/# है.

3. www.nvsp.in पर जाने के बाद आपको इसमें रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. इसके बाद ‘नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ या Register as a New Elector/Voter पर क्लिक करना होगा.

4. इस पर क्लिक करने के बाद स्‍क्रीन पर एक फॉर्म आ आएगा. उस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, आपकी जन्म तिथि को भरनी है.

5. फॉर्म पर सभी जानकारी भरने के बाद आपको कुछ डॉक्‍यूमेंट (documents needed for voter id) भी अपलोड करने होंगे. अपलोड करने की जगह पर ही आपको जरूरी डॉक्‍यूमेंट के बारे में पता चल जाएगा. इनके जरिये ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और पते को वेरिफाई किया जाएगा.

6. फॉर्म भरने और डॉक्‍यूमेंट अपलोड के बाद आप जब सभी स्टेप पूरे कर लेंगे तो आपको एक स‍बमिट बटन दबाना होगा.

7. इन सभी स्‍टेप के बाद आपको उस ईमेल आईडी पर वोटर आईडी का लिंक भेजा जाएगा, जो आपने फॉर्म में डाली होगी. यहां से आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के बनने संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी.

8. सभी स्‍टेप पूरे करने और फॉर्म करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको 1 महीने में नया वोट आईडी कार्ड मिल जाएगा.