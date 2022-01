ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क में अपनाएं ये खास तरीका, हांगकांग के हेल्थ एक्सपर्ट ने दी बड़ी राय

How to Use Face Mask To Prevent Omicron infection: भारत में महज दस दिन के अंदर कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के बचने के लिए सोशल डिस्टेंगि और मास्क के प्रयोग और हांथों को लगातार धुलने की सलाह दे रहे हैं. अगर इन नियमों का ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है. अब हांगकांग के विशेषज्ञों ने उच्च जोखिम वाले मरीजों को मास्क के प्रयोग को लेकर एक बड़ी राय दी है.