बंगाल की खाड़ी में आ रहा है चक्रवाती तूफान 'असनी', जानें कितनी तबाही मचा सकता है ये

Asani Cyclone to form in Bay of Bengal: भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो 21 और 22 मार्च को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले शनिवार से मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मछली मारने से परहेज करने की सलाह दी है. अगर चक्रवातीय तूफान बनता है तो इसका असनी नाम होगा. असनी नाम श्रीलंका ने दिया है.