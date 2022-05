Weather News: कल उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में मौसम के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड बना

HOTTEST DAY OF SEASON 2022 FOR MANY PARTS OF NORTH AND CENTRAL INDIA : निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्‍काईमेट की रिपोर्ट कहती है कि जहां तक​अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर होने की बात है, मध्य प्रदेश के बांदा में 49 डिग्री सेल्सियस, चुरू में 47.9 डिग्री, पिलानी में 47.7 डिग्री, श्री गंगानगर में 47.6 डिग्री, झांसी में 47.6 डिग्री, नारनौल में 47.5 डिग्री, खजुराहो में तापमान दर्ज किया गया. 47.4 डिग्री, नौगांव 47.4 डिग्री, हिसार 47.3 डिग्री और दतिया 47 डिग्री, चंद्रपुर 46.8 डिग्री रहा.











