Weather Update : निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्‍काईमेट के प्रमुख मौसम विज्ञानी डॉ. महेश पालावत ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है. वहीं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Rain in Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi, West Uttar Pradesh and Andaman and Nicobar Islands) के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.