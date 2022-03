देश में पहली बार, पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं की परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद किया?, जानिए कारण

West Bengal suspended internet for 10th Exam : सरकारी आदेश में कहा गया है कि भारत का संविधान (Constitution of India) भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यवक्ति की आजादी (Freedom of Expression) का प्रावधान करता है. लेकिन उसी के साथ जरूरत पड़ने पर कुछ प्रतिबंधित कदम उठाने की सरकारों को आजादी भी देता है. उसी भावना के अनुरूप सरकार ने तय तारीखों में, निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया है.