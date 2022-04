पश्चिम बंगाल: रामनवमी जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, बांटे पानी की बोतले

रामनवमी (Ram Navami) के मौके पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली (Setting an example of communal harmony by Muslim youths). कुछ मुस्लिम युवकों ने रामनवमी जुलूस में शामिल भक्तों के लिए पानी की बोतलें बांटी और उन्हें लगाकर बधाई दी. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने भी युवकों की जमकर तारीफ की और पानी की बोतल के लिए आभार व्यक्त किया. स्वेच्छा से पानी की बोतलें वितरित करने वाले शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘हमने विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच स्नेह को बढ़ावा देने के लिए बोतलों को वितरित करने का निर्णय लिया. हमने जुलूस में 4,000 से अधिक पानी की बोतलें वितरित कीं.’

रामनवमी के मौके पर मुस्लिम युवकों ने शहर में एक छोटा-सा कैंप लगाया था. शाहनवाज हुसैन ने बताया, ‘हमने पानी की बोतलें बांटने का फैसला किया क्योंकि जुलूस में शामिल होने वाले लोग लंबी दूरी तय करके आए हुए थे. साथ ही हुसैन कहते हैं, ‘संविधान भी लोगों से देश में लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने और एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहने का आह्वान करता है. हम सभी के त्योहारों का आनंद लेते हैं. आज रामनवमी है, और हम इस उत्सव में भाग लेकर बेहद खुश हैं.’

एक अन्य युवा सद्दाम कुरैशी ने कहा कि धार्मिक मतभेद कोई मायने नहीं रखते. हम सभी सद्भाव से एक साथ रहना चाहते हैं. सद्दाम ने कहा कहा, ‘सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देकर भारत की प्रगति सुनिश्चित की जाएगी.’

भक्तों ने जताया आभार

वहीं रामनवमी के जुलूस में शामिल पंकज कुमार झा ने मुस्लिम युवकों का आभार जताया. झा ने कहा, ‘ये अच्छा कदम है कि वे इस अवसर पर हमें बधाई देने के लिए आगे आए और हमें पानी की बोतलें भी दीं. हम उन्हें इस नेक कदम के लिए धन्यवाद देते हैं.’